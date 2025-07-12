「西夏陵」列入《世界遺產名錄》　中國世界遺產總數突破60

據央視新聞報道，7月11日，聯合國教科文組織第47屆世界遺產大會在法國巴黎召開，通過決議將中國寧夏的「西夏陵」列入《世界遺產名錄》。至此，中國世界遺產總數增至60項。



聯合國教科文組織通過決議將中國寧夏的「西夏陵」列入《世界遺產名錄》。（極目新聞）

西夏陵位於寧夏回族自治區銀川市賀蘭山南段東麓，面積近40平方公里，是11至13世紀西夏王朝（1038—1227年）的陵墓遺址群。「賀蘭山下古冢稠，高下有如浮水漚。」明代詩人朱秩炅曾如此描繪這片戈壁上的九座帝陵。它們與271處陪葬墓、5萬餘平方米的北端建築遺址及32處防洪工程遺址，共同構成雄偉的陵區景觀，與賀蘭山勢相得益彰。

作為西夏王朝規模最大、保存最完整的考古遺存，西夏陵見證了黨項族近200年的歷史及其在絲綢之路上的中繼樞紐地位。其空間布局和建築形制融合唐宋陵寢制度、佛教信仰與黨項習俗，形成獨特的喪葬傳統，為中華文明多元一體格局和多民族國家形成過程提供了重要證據，在世界文明史上具有獨特價值。

「西夏陵」位於寧夏回族自治區銀川市賀蘭山南段東麓，面積近40平方公里，是11至13世紀西夏王朝（1038—1227年）的陵墓遺址群。（極目新聞）

聯合國教科文組織高度肯定西夏陵的完整性和真實性，讚賞其作為多元文化交融的見證，及其在絲綢之路文化與商業交流中的重要角色。同時，大會表彰中國政府在西夏陵保護管理方面的卓越努力。

西夏陵的保護始於1972年，寧夏文物部門確認遺址並陸續發掘多處陵墓和建築，為研究奠定基礎。1985年，西夏陵被列為銀川市文物保護單位，1988年升級為全國重點文物保護單位。2024年初，西夏陵成為中國2025年世界文化遺產申報項目，8月完成國際古跡遺址理事會現場評估，2025年5月獲「直接列入」評估結論，最終於7月11日成功列入《世界遺產名錄》。