申遺成功！中國普洱景邁山古茶林文化景觀列入《世界遺產名錄》

9月17晚，聯合國教科文組織第45屆世界遺產大會通過決議，將中國「普洱景邁山古茶林文化景觀」列入《世界遺產名錄》 ，中國世界遺產數量增至57項。



據《央視新聞》報道，「普洱景邁山古茶林文化景觀」申遺歷時13年。「普洱景邁山古茶林文化景觀」申遺成功，成為全球首個茶主題世界文化遺產。

中國普洱景邁山古茶林文化景觀成功列入《世界遺產名錄》。（央視新聞）

普洱景邁山古茶林文化景觀位於雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣，是公元10世紀以來，布朗族先民發現和認識野生茶樹，利用森林生態系統，與傣族等世居民族一起，探索出「林下茶」種植技術，歷經千年的保護與發展，形成林茶共生、人地和諧的獨特文化景觀。

據悉，「普洱景邁山古茶林文化景觀」是保存最完整、內涵最豐富的人工栽培古茶林典型代表，由5片古茶林，9個布朗族、傣族村寨以及3片分隔防護林共同構成，至今仍保持著蓬勃生命力，是中國農耕文明的智慧結晶，是人與自然良性互動和可持續發展的典範。

報道稱，聯合國教科文組織認為「普洱景邁山古茶林文化景觀」符合世界遺產標準3和標準5，展現了山地環境下布朗族、傣族等世居民族人民，對自然資源互補性利用的獨創傳統。反映了傳統茶祖信仰基礎之上，政府管理與基層自治相結合，形成獨特的古茶林保護管理體系。這一體系充分尊重了當地氣候條件、地形特徵和動植物種群，實現了對文化和生物多樣性的保護和自然資源的可持續利用。

國家文物局局長李群表示，中國在強化規劃管控、應對氣候變化、引導村民參與、規範旅遊發展等方面持續發力，確保「普洱景邁山古茶林文化景觀」突出普遍價值永續傳承，並將進一步加強國際交流與合作，在世界文化遺產領域承擔更多責任，為推動各國文明交流互鑑，共同構建人類命運共同體而貢獻力量。