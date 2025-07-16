上海咖啡店推｢零下80度dirty｣　多人暴雨中排隊　日銷500至800杯

上海一間咖啡店憑藉一款「零下80度dirty」咖啡，掀起熱潮。該店每早9時營業，即便暴雨傾盆，開門前仍有顧客排隊等候，甚至有人拖行李箱慕名而來。店長透露，工作日日均銷量約500杯、節假日更可達800杯。



「零下80度dirty」咖啡。（新聞晨報）

「零下80度dirty」咖啡。（新聞晨報）

偶爾會出現「售罄需等待」的狀況。（新聞晨報）

據《九派新聞》報道，這間名為「三立方」咖啡店，是與德國百年咖啡設備品牌「邁赫迪」（Mahlkönig）合作的首間線下店，開業僅三周，其招牌產品「零下80度dirty」便迅速爆紅，引發消費者暴雨中排長隊的現象，甚至有人拖行李箱趕來。

周二（7月15日），該店店長表示，他們會使用實驗室等級的超低溫雪櫃，將特製玻璃杯急凍至-86℃。當將0℃的特調風味牛奶倒入杯中時，杯壁瞬間凝結霜霧，牛奶接觸杯壁的部分會凝結成類似奶霜的狀態。

店舖大排長龍。（九派新聞）

顧客暴雨天氣前來。（新聞晨報）

店舖大排長龍。（新聞晨報）

店長強調，最佳賞味期在倒入牛奶後的30至40秒內。此時飲用，口感如同「液態冰淇淋」般綿密絲滑。一旦超過這個時間，奶霜會逐漸融化成冰沙狀，最終獨特口感會完全消失。因此，店內規定不提供搖晃、攪拌及外帶服務，以確保顧客能體驗到設計初衷的風味。

目前該店提供三款dirty咖啡，其中，香草莢風味因接受度最高，成為銷量冠軍。根據點評網站顯示，該店三款dirty咖啡的售價均為26元人民幣。

面對人潮眾多的情況，店長建議顧客盡量選擇工作日上午或下午5時後錯峰前來，以減少等候時間。偶爾會出現「售罄需等待」的狀況，店長解釋，這主要是因為上午準備好的冷凍杯售完後，需耗時重新冷凍一批杯子，同時店舖也需進行必要的清潔消毒。