28歲女生突失聲「喉嚨如刀割、帶酸味」！全因日喝4杯甜飲、咖啡

河南鄭州一名28歲的小美（化名）近日因嗓子有如刀割一般的異物感，還有酸味、胃灼熱的感覺，身為職業歌手的她甚至還因此失聲。她被醫生診斷為反流性咽喉炎，病因竟是「每天都要喝4杯手搖飲料」。



據《民生頻道》報道，小美表示，自己非常喜歡喝手搖飲和咖啡，這類含糖量高的飲品，一天能喝上3至4杯，最後導致失聲，影響工作不得已才來就醫。

醫生表示，過甜的食物會刺激胃酸分泌，甚至可能出現胃酸倒流，侵蝕、損害食道等黏膜，引起灼熱等一系列症狀，嚴重的咽喉逆流還會引起，聲帶白斑形成甚至癌症。所幸，小美經過手術，喉嚨狀態已恢復如初。

醫生表示，奶茶含糖量極高（單杯≈50克，遠超WHO建議的25克／日），糖分直接刺激胃酸大量分泌，奶茶中的咖啡因，和植脂末成分鬆弛食道下括約肌，導致胃酸倒流至咽喉，咽喉黏膜缺乏抗酸屏障，胃酸長期侵蝕引發聲帶水腫，「喝手搖飲一定要適可而止，不要過量！」

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