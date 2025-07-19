全網協尋！上海90歲老婦未婚無子女留500萬遺產　尋顧姓繼承人

上海90歲獨居顧姓老婦因病辭世，留下包含房產、存款和珠寶一共價值約500萬元人民幣（約546萬港幣）的遺產。不過由於老婦一生未婚，也沒有子女，加上生前未立遺囑，且與親屬失聯多年，公益組織正在全網尋找可能的繼承人。



上海90歲獨居顧姓老婦因病辭世，留下包含房產、存款和珠寶一共價值約500萬元人民幣（約546萬港幣）的遺產。（《南國今報》）

哥哥和姊姊的後代有望繼承

據了解，顧阿婆出生於1934年，今年2月，她為入住養老院，與公益組織上海普陀大道公益發展中心簽訂意定監護協議。只不過顧阿婆在入住養老院後一個月就因病離世。

普陀公證處公證員李辰陽表示，顧阿婆生前曾有財產捐贈的想法，但因對捐贈對象和方式未有定論，最終未完成公證程序。

據顧阿婆所說，她有一個被收養的哥哥顧梅根和一個姊姊顧玲娣，後來2人成婚並有了後代。他們的後代可代位繼承顧阿婆的遺產。遺憾地是，大道公益與普陀公證處的工作人員雖查出了上述2人的名字，但仍無法得知他們的聯絡方式、居住地址等資訊。

老婦寫下的家族成員紀錄。（《南國今報》）

內地修訂《民法典》：取消繼承法中20年未認領遺產自動收歸國有的條款

公證員指出，一般情況下，無人繼承的遺產會由民政部門作為遺產管理人收歸國有。但顧阿婆的情況較為特殊，因其確實存在法定繼承人，故需持續尋找相關親屬。

內地《民法典》在修訂後，已取消繼承法中20年未認領遺產自動收歸國有的條款。若始終無法找到繼承人，這筆巨額遺產將持續處於懸置狀態。

因此，該機構也呼籲，若網民有顧梅根、顧玲娣及其後代的線索，可以留言提供，讓遺產有合適的歸宿。