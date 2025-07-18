內地「肌肉美女法醫」爆紅　能單手拿電鋸開顱　揭這種屍體最棘手

大陸重慶市一名26歲女法醫，3年來處理超過600具遺體。



罕見的是，她平日熱衷健身，擁有一身結實肌肉，意外爆紅網路，被網友稱為「最硬核（hardcore）的美女」。

重慶26歲女法醫延延因擁有一身結實肌肉意外爆紅，被網民稱為「最硬核的美女」。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 12

綜合陸媒報導，這名女法醫延延畢業於重慶醫科大學法醫學系，目前現任職司法鑑定中心，她表示自己能「單手拿電鋸，3分鐘完成一次開顱」，但她坦言，女法醫佔比不到15%：

即便是像我這樣能硬拉120公斤的人，面對200公斤的死者時也會吃力，需要多人協作才能翻身。

談起難忘事件，她回憶，當時眼前是一具僅2個月大的嬰兒遺體，耳邊則是年輕父親撕心裂肺的哭聲，「我盡量讓自己的動作輕一點、穩一點，好讓那位父親哭泣時掠過的風，再撫一撫這可憐的孩子」。她感性地說：

我一直告訴自己要冷靜客觀，可那一次，我差點沒忍住。

至於最棘手的案例，延延說，莫過於多車碰撞的交通事故：「要判斷哪輛車撞上時人還活著，哪輛車接觸時人已死亡，這關乎責任劃分，牽動多個家庭的命運。」

由於經常接觸生死，延延不但沒有麻木，反而覺得更應好好珍惜生活：「不抽煙、不喝酒，控制體脂率，遠離煙塵環境，都是最基本的養生方式。」

【延伸閱讀】參加過多次選美 印度健美運動員當新娘穿婚紗「大騷二頭肌」爆紅（點圖放大瀏覽）：

+ 22

延伸閱讀：

普發現金1萬違憲？盧秀燕猛烈砲轟民進黨：沒再給你管啦！

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】