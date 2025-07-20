颱風韋帕有片｜深圳路邊有樹木倒伏　氣象局指風力還將增強

據深圳市氣象局消息，颱風韋帕相比於山竹更接近深圳，上午十點，韋帕已經進入深圳100公里範圍內，正處在韋帕的最大大風圈之內，風力的表現會越來越明顯，陸地陣風會逐漸加到到8-9級，沿海和高地的陣風會加大到10-12級，而降雨還是以間歇性為主。



韋帕比山竹更接近深圳。（深圳市氣象局）

降雨將持續至後日。（深圳市氣象局）

「韋帕」（颱風級）20日10時中心位於深圳偏南方94公里的海面上，中心最大風力12級（35米/秒）。預計未來6小時將以25公里的速度向西偏北方向移動，趨向珠海，強度還將略有加強。

過去6小時，全市普遍出現7-10級陣風，東部沿海10-12級，高地出現13-15級陣風；深圳平均雨量19.8毫米，各區中平均雨量最大39.9毫米（坪山區），最大累計雨量60.6毫米（坪山區石井街道）；深汕平均雨量48.0毫米，最大累計雨量85.5毫米（赤石街道）。

颱風韋帕。（深圳天氣）

預計未來3小時，東部大風持續、中西部大風增強（沿海10-13級、內陸8-11級），傍晚前後風力逐漸減弱；中午到夜間降雨頻密，累計50-80毫米局部120毫米左右，深圳颱風橙色、深汕颱風黃色和全市暴雨黃色預警信號生效中。

深圳路邊有樹木倒伏。（@新浪廣東）

據網上影片顯示，深圳路邊有樹木倒伏。深圳氣象台表示，颱風橙色預警信號生效中，狂風暴雨會引發樹木倒伏、廣告牌掉落和洪澇等各種災害，易導致人員傷亡，請市民朋友在颱風影響期間留在室內避險，非必要不外出。