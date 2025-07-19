颱風韋帕即將登陸　深圳鐵路部分路線停運

颱風「韋帕」已移入南海東北部海面，向廣東深圳到海南文昌一帶沿海靠近。為確保旅客列車運行安全，深圳鐵路部分路線做出停運調整。



據《南方都市報》報道，截至7月19日晚7時，計劃對20日12時至21日12時的深湛線路列車停運；對20日廣深港高鐵、京廣高鐵、京港高鐵、杭深高鐵部分列車採取限速運行或停運措施。另外，受過海輪渡封航影響，對相關旅客列車採取停運措施。

相關高鐵站、火車站將動態增加退改簽窗口，方便旅客線下辦理退票、改簽業務。鐵路部門將根據颱風影響範圍和降雨影響情況，適時採取恢復開行、加開等舉措，動態調整列車運行方案。

鐵路部門提醒，有出行需求的旅客密切關注鐵路官方微博微信、站車廣播通知及電子顯示屏信息，或通過鐵路12306APP、12306客服電話詳細瞭解列車晚點資訊，以免耽誤行程。

在收到列車停運短訊或在12306查詢到列車停運信息後，可自車票發站乘車日期起30日內（含當日），在12306網站（12306手機APP）或火車站人工窗口辦理全額退票手續，因列車停運導致的退票不收取退票費。現金支付、已經打印報銷憑證的旅客自退票之日起180天內（含當日），持購票時使用的有效身份證件原件至鐵路車站窗口交回報銷憑證，領取票款。