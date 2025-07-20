忠縣柑橘遠銷香港新加坡　三峽橘海6.5萬株「花果同樹」一望無際

撰文：朱加樟
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重慶忠縣地處三峽庫區腹地，以種植柑橘名聞全國，以「忠橙」作為品牌的柑橘更出口至香港、新加坡、越南等30多個國家和地區。香港01記者19日（周六）隨「行走中國·2025海外華文媒體川渝行」聯合參訪團在忠縣參訪「三峽橘海」，以了解當地柑橘種植業的發展。

「三峽橘海」年產柑橘近10000噸，形成了「花果同樹」產業景觀。（朱加樟攝）
忠縣地處三峽庫區腹地，是世界最適合柑橘生長的地區之一。（朱加樟攝）
「三峽橘海」年產柑橘近10000噸，形成了「花果同樹」產業景觀。（朱加樟攝）
香港01記者到訪之際，柑橘尚未成熟。柑橘成熟時，將看到金黃色的柑橘與綠葉交錯的壯麗景色。（朱加樟攝）

忠縣享有「中國柑橘城」的美譽，從兩千多年前就開始種植柑橘，目前忠縣已建成全國最大的NFC（非濃縮還原果汁）橙汁加工中心和柑橘智能分揀車間。

而「三峽橘海」則位於忠縣塗井鄉友誼村，於2001年9月開工，總投資4000餘萬元人民幣，果園面積5800畝，栽植奧林達、德爾塔、鮑威爾等優質晚熟柑橘品種6.5萬株，年產柑橘近10000噸，形成了「花果同樹」產業景觀。

三峽橘海除了是種植園外，還是旅遊景點，當地年均接待遊客10萬人次。

「柑橘+旅遊」模式帶動鄉村振興

友誼村黨支部書記周康偉表示，三峽橘海是全國農業標準化示範區，通過「柑橘+旅遊」模式帶動鄉村振興，目前村民人均年收入達到2萬多元人民幣，已形成了以柑橘為主的產業鏈，不少年輕人返鄉或承包果園，或從事相關行業，吃上了「柑橘飯」。

據了解，在2024年，忠縣柑橘產量50萬噸、綜合產值65億元人民幣，分別同比增長11%、30%，帶動20多萬果農增加收入。

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