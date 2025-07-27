廣州地鐵男子突大叫踢打他人　官方：精神異常，有家屬陪同無人傷

7月26日，廣州地鐵8號線的列車上，一名男乘客突然在車廂內大喊大叫，並踢打其他乘客。

7月27日，廣州地鐵通報稱，該名男乘客有精神異常，當時有家屬陪同，事件中無人受傷，未有影響列車正常運行。



網傳影片顯示，一名男乘客突然在車廂內大喊大叫，大批乘客立即走開避讓，當列車到站時，大家都爭相下車。

當列車到站時，大家都爭相下車。（影片截圖）

一名男乘客突然在車廂內大喊大叫，大批乘客立即走開避讓。（影片截圖）

廣州地鐵發布「關於一乘客在八號線列車突發異常行為的情況說明」稱，7月26日晚上8時許，一名精神異常男乘客（有家屬陪同）在中大站乘坐八號線萬勝圍往滘心方向的列車時，按壓列車緊急求助按鈕，車站安排了工作人員跟車。

列車往曉港站途中，該男乘客突然大喊大叫拍打求助按鈕及踢打其他乘客，車廂內部分乘客向兩端避讓。工作人員及乘客家屬現場制止，並在列車到達曉港站後，將該乘客帶下車處理。事件沒有影響列車正常運行，無人員受傷。