武大性騷擾案女生敗訴後仍不休惹議　胡錫進：學校應撤銷男生處分

2023年10月，一名武漢大學女生在網絡發文，控訴在圖書館遇到一名男同學對著她自慰涉嫌性騷擾，引發網絡關注。涉事雙方後續對簿公堂，7月25日，法院終作出一審判決，確認男生肖某某的行為不構成性騷擾，駁回女生楊某的全部訴訟請求。



然而女生敗訴後仍不依不饒，在網絡發文表示，無論男生肖某某升讀哪所高校，她都將「舉報到底」，遭網民怒轟。2023年事發後，武漢大學曾為「平息輿論」發文處分肖某某，網民亦聲援肖某某要求「武漢大學公開道歉，撤銷對肖同學的處分」。



對此，內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進亦發表評論，贊同網民觀點，表示應以法院判決為準，還肖同學清白。



2023年10月13日，武漢大學曾發表通報，對肖某某作出記過處分，表示「對違規違紀行為零容忍，一經查實，絕不姑息」，但未詳述具體行為，且並未使用「性騷擾」字眼。而肖同學母親表示，校方明確表示「可以排除性騷擾」，記過處分僅為「輿情降溫，是應急處理措施」。

針對校方這一做法，胡錫進認為「是非常不對的」，武大應向肖某某作出道歉，並撤銷處分。同時，他建議女生楊某尊重法院判決結果，「雖然判決沒有要求她本人向肖某某道歉，但我認為如果他向肖某某作出道歉，那將是一種文明、有尊嚴的表現。」

同時，胡錫進認為楊某在網絡發佈的「舉報到底」的帖文「非常不對」，更加有必要作出道歉。

胡錫進表示，此事正如肖某母親所說是「兩敗俱傷」的結果，雙方都需要一個終結，學校須作出糾正，楊某亦需改變態度，長期延續事件，對社會、對當事人都不利。同時，他一希望，事件能夠按法律和道德的規約進行處理，避免攙雜男女對立的情緒。

近期，中國內地輿論場充斥著「男女對立」的爭論，從「烏克蘭電競選手一夜情大連女大生」，到「南京紅爺」，再到「中國版N號房MaskPark」被曝出，各種事件都讓男女對立甚囂塵上。

對此，胡錫進認為，男女對立是網絡上的特供話題，現實生活中的主旋律仍是兩個群體相互理解幫助，相互體貼愛慕，極少會上升到群體。他表示，「現在給武漢大學圖書館這件事繼續助燃的很大一部份就是性別對立的柴火，把這些柴火去除了釜底抽薪，這件事就能夠慢慢的涼下來。」