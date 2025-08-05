救羊水栓塞孕婦切除子宮反被家屬網暴　河南周口女醫生醫院墮樓亡

河南周口在當地醫術醫德備受稱讚的婦產科醫生邵曉蓓近日傳出墮樓身亡。據河南省周口市衛生健康委員會通報，8月1日20時38分，周口市第六人民醫院發生一起墜樓事件，墜樓人員為該院醫生邵某某，女，57歲。事發後，該院迅速組織搶救，墜樓人員終因傷勢過重，於8月2日凌晨1時40分死亡。



網傳消息稱，她近日無端遭受網暴。起因是一名22歲的產婦羊水栓塞，邵曉蓓醫生在家屬簽了同意書後，把該孕婦的子宮切了，最後母女平安，但該孕婦未來無法再生育。豈料事後該孕婦和其家人聲稱是「誤診」大鬧醫院更鬧上法庭， 即使法庭判決該孕婦一家敗訴，他們仍在多個網絡平台開設帳號網暴邵曉蓓，邵曉蓓最終不堪壓力墮樓身亡。

邵曉蓓醫生老公張先生證實妻子離世與網暴有關。他指出，網暴源於三起醫療糾紛。起初，前兩個患者家屬發佈的影片關注度不高，後來前述孕婦事件獲得比較多輿論關注，這三起糾紛的家屬在抖音上相遇，開始互相關注並推薦作品，由此引來大批網絡水軍對邵醫生進行攻擊。

57歲邵曉蓓醫生墮樓身亡。

曾到派出所報案 警方未積極處理

張先生回憶，「7月30日，邵醫生曾前往周口市太昊路派出所報警，但警方稱未予立案。當時邵醫生還和警察鬧得不愉快，回家後我在電話裏勸慰了她。」

7月31日，周口六院的工作人員與邵醫生一同再次前往太昊路派出所報警，當天張先生也請假前往派出所陪同，「第二次立了案，但警察並未明確如何解決，也沒有第一時間聯繫網暴者下架視頻。我還跟警察說，不要不當回事，因為網暴想不開自殺的案例有很多。」

8月1日，邵醫生在抖音上發佈了一條告別影片，又與孫子孫女進行影像通話，給張先生留下一封遺書後便跳了樓。

「遺書裏詳細寫了這三起醫療糾紛的具體情況，最後讓我一定要替她正名。我覺得她是太絕望了，沒人能幫她」，事發後，張先生到派出所到現場拿走了邵醫生的手機，將她的告別影片下架，目前網暴者賬號內的全部視頻也已經下架。

網暴者帳號已經清空。（抖音）

張先生自己本身也是醫生，他稱讚妻子優秀又努力，「她真的是一個很優秀的醫生，因工作原因，我倆一直兩地分居，聚少離多。有時我回周口也不回家，就跟著她在醫院病房裏。我每次都讓她休息休息，她說不行，婦產科隨時有突發情況，她離不開。」

8月2日，公安局、衛健委及周口六院召開會議，公安局成立了三個專班，針對三個賬號展開調查。

許多河南的民眾分享邵曉蓓醫生的醫術和善良。

據了解，許多曾經接受過邵曉蓓醫生診治的民眾紛紛上網分享邵曉蓓的醫術和醫德，稱讚她是難得多得的好醫生，並抨擊造謠者恩將仇報。

有網民分享，去年她生孩子就是邵主任做的手術，在打麻藥時因為害怕全身發抖，邵主任進來看到，雙手抱著她的頭安撫，又溫柔又讓人放心。也有網友留言稱，邵醫生人特別好，當時她胎盤低大出血住院，邵醫生一直握著她的手安慰，想著生二胎還去找邵醫生，知道邵醫生去世真的特別難受。

許多河南的民眾分享邵曉蓓醫生的醫術和善良。（抖音）

有內地網紅更公開抨擊該孕婦一家人，稱羊水栓塞能救回來邵曉蓓就很不了不起了。他更舉劉強東妹妹因為羊水栓塞過世的新聞，稱「有錢人的妹妹都救不了的危險情況，你們遇到了，不感謝醫生救了你們的命還網暴人家。」

據了解，劉強東的妹妹劉強茹在2018年11月9日，因生產時發生羊水栓塞去世，享年43歲。

許多河南的民眾分享邵曉蓓醫生的醫術和善良，稱讚她對待病患像對女兒一樣溫柔：

+ 2

據了解，邵曉蓓多次被稱讚為最美醫師、優秀醫生，在河南周口頗有名氣，更是醫院婦產科的重要招牌，她的抖音也分享和病患和醫院工作的細節，許多網民稱從她的影片可以看出她熱愛工作也十分喜愛孩子，對於她的離去十分遺憾。

邵曉蓓的抖音分享醫院生活日常。（網落圖片）

網民點睇：

這可是羊水栓塞啊！！！瘋了吧！！她不願意好好活著 把這個命數給別人啊……害死了一個能從鬼門關救人的醫生，她這一家且等著報應吧！！！

好醫生啊，就這麼沒了？我孩子出生的時候和邵主任接觸過......

終究是對造謠的懲罰太輕了。

有錢的超級富豪某東妹妹就是這個去世的吧，那麼有錢都救不回來，人家醫生超凡能力救回來恩將仇報。

邵曉蓓是難得多得的好醫生，又認真又專業，當初也是衝著她才去的醫院。

