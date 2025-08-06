內地興起「寵物通靈」騙局　假大師謊稱付逾千元可尋愛寵轉世

據內媒周二（5日）報道，近年來，內地網絡上興起一股「寵物通靈」騙局，專以失去愛寵的主人為目標，利用他們的思念之情設下圈套。騙子通過偽造通靈儀式、販賣「靈魂溝通」與「轉世投胎」服務明碼標價，誘導受害者轉賬，金額從數百元至數千元（人民幣．下同）不等，許多人在付款後才發現上當受騙。



據《極目新聞》報道，安然（化名）至今無法從愛犬琪琪離世的悲傷中完全走出。2009年，她收養了4個月大的比熊犬琪琪，成為她職場生活的最大慰藉。儘管琪琪身體孱弱，醫療費用高昂，安然仍悉心照料。2014年，她又養了一只比熊犬作伴。2024年10月，陪伴15年的琪琪因腎衰竭接受安樂死，於10月12日13時06分在安然懷中離世，醫療費高達近3萬元。

網友爆料。（極目新聞）

悲痛的安然常在社交平台傾訴對琪琪的思念。（極目新聞）

悲痛的安然常在社交平台傾訴對琪琪的思念，意外在小紅書看到有人在喪寵帖子下留言，邀請加入一個400多人的喪寵主人互助群，宣稱可交流安慰並探討寵物轉世。安然半信半疑加入，群內多人推薦一位名為「靈」的通靈師，聲稱能與逝寵溝通並助其轉世。安然支付128元首次通靈費用，問5個問題，排期4天。

據知情人透露，騙子常通過在喪寵帖子下留言或自行發帖，吸引受害者入群。群內以互助為幌子，吹捧「靈」大師的「成功案例」，誘導主人透露寵物信息，再利用這些信息偽裝通靈。

騙子常通過在喪寵帖子下留言或自行發帖，吸引受害者入群。（極目新聞）

安然在群內無意透露琪琪的白內障等特徵及照片。幾天後，「靈」要求提供琪琪的照片、性別、名字和離世日期，隨後稱琪琪「眼睛不好」、「不怪主人」、「放心不下」。安然起初感動，後發現對方僅重複她在群內的陳述。她又支付899元購買「轉世投胎」套餐，聽從「靈」指示默念心經、記錄夢境，試圖尋找與夢境匹配的「母體」（懷孕母犬），但一無所獲。群內其他人還指責她「信念不夠」、「情緒不穩」，最終「靈」將她拉黑，安然才醒悟受騙。

寵物主人與通靈師溝通截圖。（極目新聞）

付款紀錄。（極目新聞）

知情人表示，騙子團夥利用群內信息營造通靈假象，對未夢到寵物的主人則以「心性未磨練好」等理由搪塞，甚至直接拉黑質疑者。部分受害者被要求跨省尋找與夢境完全吻合的環境，均無果而終，反饋後被指「磁場不好」。

據受害者統計，該團夥涉及數十人至上百人，金額從數百元至數千元，總額達數萬元。通靈服務價格從128元起，多次套餐高達2999元；轉世套餐則從899元至1899元，付款後不予退款。最早案例可追溯至2024年6月，部分受害者已報警並獲立案。團夥在曝光後解散舊群，建新群並設1299元入群門檻。

尋找轉世的廣告。（極目新聞）

江蘇法德東恒律師事務所高級合夥人藍天彬表示，若通靈師僅提供心理安慰，可能屬民事糾紛；若收錢後不服務或隨意拉黑，則涉嫌詐騙。受害者可聯合報案，選擇受害者集中地或騙子所在地公安機關。

安然至今不敢重看《一條狗的使命》，因這部講述狗狗轉世尋主人的電影總讓她淚流滿面。她將琪琪的骨灰供奉家中，設靈位盼與其長相伴。她在琪琪16歲生日時發文紀念：「臭琪琪，汪星記得想我哦！」安然坦言，失去琪琪後她深陷抑鬱，靠安眠藥入睡，夢到愛犬是唯一快樂時刻。她說：「若真能讓琪琪轉世回來，我願意付出一切。」