內地航空大增寵物進客艙航班！可放地下或加購座位　價格一次睇清

暑假旅遊旺季登場，不少飼主希望帶著家中毛孩一同出遊。



近來中國大陸多家航空公司擴大開放「寵物進客艙」服務，從原先僅限少數航線，逐漸擴展至更多城市與班次，引發關注。

近來中國大陸多家航空公司擴大開放「寵物進客艙」服務，從原先僅限少數航線，逐漸擴展至更多城市與班次，引發關注。（微博影片截圖）

點圖放大了解更多中國航空公司的「寵物進客艙」服務：

+ 32

目前包括東方航空、南方航空、春秋航空、吉祥航空等，都已增加「寵物進客艙」的航線。以東航為例，自7月起新增16條航線，使總數達到17條；南航則擴及18個城市站點；吉祥航空與海南航空也同步升級服務，航線涵蓋多個主要城市。春秋航空則鎖定上海與石家莊出發的航線，主打低價與較寬鬆的空間條件，標榜性價比最高。

費用方面，春秋航空每段999元人民幣起，價格依航班票價浮動。南航則依航距劃分兩級，2000公里以內收費1299元，超過則為1499元，若飼主另購座位讓寵物箱放上座椅，需再加價400至600元不等，總費用可能逼近人民幣2000元。其他航空如東航、吉祥、海航的價格多落在人民幣1300至1500元之間。

雖然愈來愈多航空公司開放寵物進艙，但條件限制仍多。除春秋航空外，其他航司對航空箱尺寸與重量要求嚴格，大多不得超過35厘米長、28厘米寬、24厘米高，且寵物與航空箱合重不得超過10至14公斤，等於中大型犬仍難登機。春秋航空提供相對較大箱規（長61厘米、寬45厘米、高32厘米），對中型犬較友善，但仍無法滿足大型犬出行需求。

此外，各航司也在提升機場與機艙的服務配套。像南航與春秋航空，已將單班次允許攜帶寵物數量由原本的2隻擴增至4隻，提升申請成功率。機場設有專屬櫃檯，乘客與寵物通常會被安排在經濟艙後段座位，航空箱須固定於座位上或座位下方。部分航司並取消過去對短鼻犬貓的搭乘限制，但飛行中仍要求犬隻配戴口罩。從航空公司積極擴張寵物進艙服務的動作來看，反映出飼主旅遊需求正逐步改變。不少人願意為毛孩支付額外費用，換取與自己共同出行的安心與陪伴。而航空公司也藉此開發新客群，試圖提高非票價收入。

【同場加映】日本爆紅「考眼力插畫」 你搵唔搵到隱藏喺圖中嘅老鼠？（點擊放大瀏覽）：

+ 15

延伸閱讀：

狗狗也怕曬太陽！注意中暑徵兆 獸醫教5招防曬

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】