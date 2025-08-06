遼寧女在貓咖包房虐貓致4隻奶貓死亡 當事人：今天心情不好
撰文：許祺安
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綜合內媒報道，8月3日，遼寧瀋陽一名女子在貓咖一間包房內虐待小貓持續半個鐘，被發現後，當事女子還辯稱：「今天心情不太好，導致有虐貓的行為。」網上有消息指，該名女子疑為瀋陽鐵路文旅職工。
當事寶盈貓咖曝光了事發時的閉路電視畫面，畫面顯示，該名女子用手拍打小貓，隨後又將其丟到地上。在店家曝光的影片中，該女子還稱：「今天心情不太好，導致有虐貓的行為。」
8月6日，寶盈貓咖解釋，事發地點為奶貓包房，同一時間段只接待一組客戶。涉事女子是在職員離開房間後開始虐貓，貓咖職員是後來看到閉路電視畫面前來制止。寶盈貓咖負責人王女士表示，目前已有4隻貓死亡，還有幾隻在搶救。在事發當天已經報警，目前正在處理。
當地另一家貓咖表示，該名女子在8月2日時，也曾在店內擰貓頭和打貓，後被工作人員請離。
網上有消息指，該名女子疑為瀋陽鐵路文旅職工。
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