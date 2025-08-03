深圳大梅沙海灘驚現200斤野豬！女子慘被撞斷腳倒地不起送院治療

市民王女士跟深圳電視節目《第一現場》反映，8月1日上午去深圳大梅沙海濱公園遊玩時，她在沙灘上被一頭野豬攻擊撞倒，現在人在醫院住院。具體是怎麼回事？



王女士跟《第一現場》記者描述被野豬撞倒的過程，表示自己突然被撞倒在地，隨後便看到了一頭野豬，當時非常擔心野豬會咬人，所幸野豬撞完人就沒有再上前了。

王女士指她當時突然就被撞了，然後看到了一隻野豬，「當時我站起來的時候，就發現左腿受不了力。誰也沒有想到海裏會有野豬，這經歷能吹一輩子。」

王女士被野豬撞傷後便倒地不起，無法站立。送醫後，檢查結果初步診斷為左股骨頸骨折。

王女士遇見野豬狀況：（按圖了解）



園方：已將野豬驅趕離開，推測野豬從山上下來，游到大梅沙

記者也來到大梅沙海濱公園找到園區管理處負責人了解情況，對方表示會對受傷遊客給予關注，並加強園區巡邏，保障遊客安全。

據園方推測，這頭野豬有將近200斤（100公斤）重，它是因為覓食，從山上下來後，又游到了沙灘上。大梅沙海濱公園管理處負責人魏鵬程表示，「已經將野豬趕回山裏，會對受傷遊客給予關注。隨着深圳對生態環境越來越好，這種生態現象偶有發生，我們也會加強巡邏，保障遊客安全。」

這樣「夠吹一輩子」的經歷，記者還是不希望大家也有。正如被撞的王女士所說：「誰也沒有想到海裏會有野豬」，雖說在沙灘上偶遇野豬是低概率事件但是，記者還是想提醒大家，若在戶外見到野豬請注意以下幾點：

保持冷靜

遇到野豬時，首先要保持冷靜，不要驚慌失措。野豬一般不會主動攻擊人類，但如果你表現出過激的行為或發出過大的聲音，可能會激怒它們。

迅速躲避

如果野豬向你靠近，應迅速尋找隱蔽處躲藏，如樹木、灌木叢等，或儘量往高處及有明顯遮蔽物的地方逃跑。避免與野豬正面衝突，因為它們的力量和攻擊性都不可小覷。

尋求幫助

在確保自身安全的前提下，可撥緊急求救電話尋求幫助。專業的救援人員會迅速趕到現場，妥善處理野豬問題。

小提示

千萬不要為了拍照或發朋友圈而接近野豬哦！這樣不僅會激怒它們，還可能給自己帶來危險。

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