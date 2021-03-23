外賣7個餸有6個餸被掉包　餓了麼騎手涉造假被停止服務資格

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-23 14:52

近日，湖北武漢的王先生通過餓了麼平台，在「靚靚蒸蝦」餐廳訂了一份包含7道菜品的外賣，共消費466元（人民幣，下同）。但收到外賣時，王先生卻發現7道菜品中，僅1道來自「靚靚蒸蝦」，另外6道均來自其他地方，外賣騎手提供的菜品單也疑似造假。 對此，餓了麼騎手表示，當日接訂單時距離「靚靚蒸蝦」餐廳的位置較遠，為不耽誤送餐時間，便在附近一間餐廳買了6道菜，又在「靚靚蒸蝦」買了1道菜。「我付了430元，只多拿了顧客36元。」 隨後，「我吃的外賣可能不是我點的」一事在網絡引發大量關注。周一（22日），餓了麼回應稱，平台已聯繫消費者提供先行賠付，並已停止該配送員的服務資格。

3月19日，王先生與朋友通過餓了麼外賣平台，在「靚靚蒸蝦」餐廳落了一份外賣訂單，點了包括油燜大蝦、蔥烤龍蝦、涼拌毛豆、靚家滷藕、乾煸花甲、孜然蝦球、大份經典涼面等7道菜。據餓了麼APP顯示，王先生共支付了486元，其中菜品466元，跑腿代購費為20元，接單人是騎手甘某。

當事人表示，訂單落單時間是晚上5時左右，訂單的送達時間為晚上6時47分，因為點的是大份涼面，送到後卻是小份，以為是商家配送錯誤，於是便與商家取得聯繫，卻發現訂單中除了蔥烤龍蝦是在「靚靚蒸蝦」購買，其餘6道菜品均不屬於「靚靚蒸蝦」出品。當事人還表示，「靚靚蒸蝦」的外賣盒是黑色的，但自己收到的外賣中多為白色包裝盒。

經過「靚靚蒸蝦」調取當日的閉路電視顯示，3月19日晚上6時17分，一名身穿餓了麼騎手服裝的男子走進店內。6時30分，男子提著一道菜品走出店門。通過閉路電視和收款單據綜合分析，男子提走的應是價格為80元的蔥烤龍蝦。

至於另外6道菜是哪裡來的，騎手甘某表示，當時武漢下雨，自己距離「靚靚蒸蝦」有五至六公里的距離，為了節省時間，便在附近一間名為「蝦蟹神」的餐廳花費349元購買了6道菜，後又在「靚靚蒸蝦」購買了一道蔥烤龍蝦。「價錢差不多，我只多要了他36元。」

對於假的菜品單是何人打印，騎手甘某就未有回應。「靚靚蒸蝦」公司的負責人則表示，打印假菜品單的人或為甘某或為餐廳工作人員，若是餐廳工作人員所為，就說明此事背後擁有「造假一條」的黑色產業鏈。而對於甘某「節省時間」的說法，該負責人就表示不認同，「甘某是想規避平台查詢送餐路線。」

「靚靚蒸蝦」公司指，未有找到提供假冒靚靚蒸蝦產品的「蝦蟹神」門店，希望市場監督部門、餓了麼外賣平台提供幫助。該公司還稱，此事件已經嚴重侵害了公司的合法品牌權益，一旦有任何食品安全問題，很難溯源，品牌將「背鍋」，將會給品牌帶來不可挽回的損失。

對於此事，餓了麼平台亦在周一（22日）回應，平台已聯繫消費者提供先行賠付，安排專人與消費者溝通後續事宜。針對跑腿騎手可能存在的違法違規行為，平台已停止該配送員的服務資格，並聯動商家向相關部門舉報。

餓了麼稱，代跑腿行業本身是為了生活便利而產生，是對外賣服務的一個補充。「我們會和更多的品質商家開放全城配送服務，讓消費者可以直接選擇熟悉的官方品牌門店消費，以更好地保障消費權益。我們也將舉一反三，加強管理，不斷提升服務水平。」

至於騎手的行為是否涉嫌詐騙，應該承擔怎樣的責任。有內地律師表示，消費者和跑腿代購的騎手之間存在委託合同關係，騎手作為受託人應該按照約定購買消費者指定的商家的菜品，但是騎手並未完全這樣做，實際上構成合同違約，可以找騎手維權要求賠償，也可以向平台去投訴騎手。也有律師說，36元金額比較低，主要是涉及到民事維權。但若騎手多次實施這種行為，累計金額達到5000元詐騙罪起點金額，那就涉嫌觸犯詐騙罪，可以到公安部門舉報。

（澎湃新聞／中新社）