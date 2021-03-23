哈爾濱禁售冥紙冥幣　店舖推環保替代品　央媒：移風易俗不宜激進

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-23 16:15

為逝去的親人友人燃燒冥紙、冥幣，是中國人祭拜逝者的傳統習俗。但近幾年，出於對環保、火災等因素的考量，內地多地都明令禁止了這一祭拜方法。 在清明節即將到來之際，哈爾濱市城管局發布消息指，將全鏈條治理生產經營焚燒冥紙冥幣行為，讓冥紙冥幣無處可買，無紙可燒。據了解，目前哈爾濱多數店舖已不再售賣包括紙紮等需焚燒的祭奠物，且推出了仿真糕點等環保替代品。絕大多數墓園也加強了管理，勸阻市民不焚燒祭祀物。 針對此舉，央媒《新華每日電訊》評論指，地方防範消防​​隱患、倡導社會新風的初衷可理解，但移風易俗應循序漸進，不宜太激進，需考慮民眾接受能力，在製定政策時不妨問計於民。

有殯葬店舖推出仿真花代替焚燒冥紙、冥幣。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，哈爾濱市城管局發布消息後，當地多間售賣殯葬產品的商舖都聲稱店內已無冥紙冥幣等相關祭祀物品售賣。有店舖經營者趙先生表示，「殯葬店舖已經經營8年，自2017年開始，店內便不再對外售賣冥紙冥幣，文件出來以後，正規廠家也不會再生產這些產品。」

趙先生又稱，2017年規定出台後，檢查人員會到店檢查繳獲，當地墓地也不會允許焚燒市面上較受歡迎的紮人偶、紙房子等產品，因此商家不會再進貨，也幾乎無人再購買。取而代之的是，目前店舖已開售仿真糕點、仿真花條、塑料青松等產品，受到多數市民喜愛。

事實上，今次並不是哈爾濱首次對冥紙冥幣售賣行為進行嚴打。早於2009年，當地就曾發布《關於禁止販賣冥紙冥幣的通告》，要求禁止佔道經營冥紙冥幣，禁止在公共場所焚燒冥品。2017年3月，哈爾濱市政府還公布了《哈爾濱市人民政府關於禁止生產經營焚燒冥紙冥幣等封建迷信喪葬用品有關事宜的通告》，表明要「革除喪葬陋習」，並提出「禁止任何單位和個人生產、經營冥幣和紙人、紙馬等迷信殯葬用品。」

哈爾濱市民李女士稱，「這兩年大家正逐步開始適應這樣的祭奠模式。」但是，她表示，夜間仍能看到一些市民在街邊祭祀時焚燒冥紙冥幣。對於哈爾濱目前的管理要求，李女士認為管得有些過「死」。她建議，該管理措施應該因地制宜，在城郊地區在加強監管的同時適當放開。

低碳祭祀，有殯葬店舖推出仿糕點。（紅星新聞）

事實上，禁止冥紙冥幣銷售焚燒的做法，在河北、河南等地亦都有實施。前不久民政部也出台的《關於做好2021年清明節祭掃工作的通知》，表示祭掃服務機構要積極創建「無煙陵園」，多組織開展「鮮花換紙錢」、「絲帶寄哀思」、「時空信箱」等活動，引導群眾選擇文明低碳祭掃方式，抵制低俗祭祀用品和迷信行為。

對此，民政部中國殯葬協會專家委員會副主任、殯葬問題研究專家王國華表示，「我們倡導低碳祭祀，用更環保的形式祭祀，但明令禁止所有市民都不能焚燒冥紙冥幣，這樣的管理方式需要商榷。完全禁止市民清明祭掃時焚燒紙錢，在一定程度上違背了公序良俗，也損害了當地政府的形象。」

王國華說，國家層面提倡低碳祭掃，但並未要求禁止燒紙錢，地方政府完全禁止並未體現落實地方民意的表達。因此，他建議各地需加強巡邏監管，對路邊祭祀及時清掃，墓地管理也應對火災等危害進行防範和監督，做到有序祭祀，文明祭祀。各地還可建立公共焚燒點，供市民前往祭祀。「這樣以來即方便管理，也不至於讓百姓無處焚燒。」

哈爾濱市將全鏈條治理生產經營焚燒冥紙冥幣行為，讓冥紙冥幣無處可買，無紙可燒。（中新社）

（紅星新聞）