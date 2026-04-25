青島一路口裝十幾個攝像頭網民熱議　警方：設備老化未拆除

近日有內地網民在網上發文，指在山東青島城陽區一處路口，兩根監控橫杆上裝了至少十幾個攝像頭，瞬間引爆網絡熱議。4月25日，青島城陽公安分局發佈情況通報，指對此深感愧疚，並稱將在全局範圍內深入排查。



青島一路口橫杆裝十餘個攝像頭。（網絡圖片）

據網民發出的圖片顯示，路口針對來往兩個方向的兩根橫杆上，至少安裝了十多個攝像頭。不少網民看到這張圖片後，紛紛吐槽「是用來監控外星人入侵嗎？」「採購太多，沒地方安裝了？」

《極目新聞》報道，25日青島城陽公安分局發佈情況通報，稱針對網民關注的「一道路立杆安裝多部監控設備」一事，已會同有關部門迅速開展核查。

4月25日，警方通報致歉。（城陽公安分局）

通告指，經排查，該立杆位於城陽區黑龍江中路與山河路交叉口，兩根立杆共裝有攝像設備18個、補光設備24個，其中12個攝像設備、16個補光設備因老化落後不能滿足實際需求已停用，未及時拆除，目前已清理整改完畢。

通報稱，上述問題反映出該局工作不細緻、管理不到位、作風不紮實，對此深感愧疚，表示誠摯歉意。下一步將舉一反三，在全局範圍內深入排查，發現問題及時整改。