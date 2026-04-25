內蒙古安老院7旬翁遭8旬同房虐打到失禁　木棍打斷又換金屬拐杖

綜合內媒報道，4月10日，內蒙古赤峰市一家安老院一名73歲馬姓老翁，因口角爭執慘遭八旬的同房王翁拿拖把、金屬支撐拐杖等器具持續毆打，導致頭部縫9針、全身多處骨折並出現腦震盪、大小便失禁。



事後當地警方介入調查，以王翁涉嫌故意傷害立案偵辦中。涉事養老院被約談兼罰款，但目前並未與傷者家屬就賠償一事達成一致。



被打老翁受傷嚴重，頭部縫9針。（紅星新聞）

被打老翁整個手臂呈褐色淤青。（紅星新聞）

拖把打斷換金屬拐杖繼續打 打到大小便失禁

《紅星新聞》報道，受害人女兒馬女士稱，73歲的父親與8旬王姓老翁同住養老院一室。4月10日午休期間，王翁先說髒話罵人，其父反駁一句「你為何這麼高級」，接着就被對方毆打。

自中午12時起，王翁把拖把棍打斷後，接着又用金屬支撐拐杖毆打。馬女士稱，父親第一下就被打倒，接下來被對方用金屬拐棍打破頭部，期間多次呼救，但無護工前來查看，直至下午2時才被發現送醫。

被打老翁被送往醫院接受救治。（紅星新聞）

據馬女士提供的照片顯示，被打老翁剛入院時臉上沾滿血跡，胸前衣服上有大片血漬，整個手臂呈褐色淤青。

經診斷，馬女士的父親多處骨折，頭皮裂傷縫合9針，並伴有腦震盪。此外，多處皮膚存在廣泛挫傷。由於傷勢嚴重，甚至出現大小便失禁。

馬女士質疑，養老院每月收費高達2,000至4,000元（人民幣，下同），卻沒有嚴密監管，「這樣一個有危險性的老人，為何會和我父親同住？事發時護工在哪裏？」

輕傷二級 警方將案件轉為刑事案件

4月23日，阿魯科爾沁旗公安局對馬女士父親的人體損傷程度出具了《鑑定意見通知書》。鑑定意見是左尺骨遠程骨折屬輕傷二級；左側液氣胸屬輕傷二級；肢體多發軟組織挫傷屬輕傷二級。負責民警表示，根據該鑑定結果，案件將由行政立案正式轉為刑事案件處理。

官方通報：約談養老院責令改正並罰款

4月24日，內蒙古阿魯科爾沁旗民政局發佈正式通報。通報指，該院兩名同住雙人居室近四個月的王姓老人（1943年11月出生）、馬姓老人（1954年5月出生）因口角引發肢體衝突，造成馬姓老人受傷。閉路電視畫面顯示，護工於12時30分巡查未見異常，14時02分才發現傷者，間隔約1小時32分鐘。

通報指，被打老翁目前仍在醫院接受治療，身體正在恢復。涉事養老院多次與馬姓老人家屬見面協商，溝通後續事宜，已預付傷者醫療費用1萬元，並根據家屬要求提出多個補償方案，但暫未達成一致意見。

通報還說，事件中值班護工巡房間隔時間1小時32分鐘，符合國家標準（不低於每2小時1次，但養老院對突發事件應急預判存在不足。當局已對涉事養老院進行約談，下達《責令整改通知書》，派出工作組入駐督導，對涉事養老院作出責令改正並處以罰款的行政處罰決定。