廣西男青海自駕失聯9個月仍無音訊 家人不放棄再赴格爾木搜尋
撰文：林芷瑩
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廣西36歲男子鍾某某2025年8月在青海自駕時失聯，至今已過去9個多月。其座駕曾在格爾木一處廢棄礦區被找到，車內財物完好卻不見人影，且行車記錄儀曾拍下陌生人遮擋擋風玻璃的畫面。
6月2日，失蹤者的兄長鐘先生稱，儘管弟弟至今音訊全無，家屬仍不願放棄，他們已重返青海，聯合當地藍天救援隊展開新一輪搜索。
《紅星新聞》報道，2025年8月27日上午10時許，鐘某某駕車從青海格爾木市錦悅酒店離開後失聯。同年11月1日，其駕駛的車輛在格爾木市拖拉海溝一處廢棄玉石礦區內被發現，但現場未發現鐘某某蹤跡。
參與搜救的救援人員稱，車內財物大多完好，周邊未發現明顯打鬥痕跡。行車記錄儀顯示，車輛於2025年8月27日停放在棄車地點，同年9月20日曾異常啟動，並拍攝到一名陌生人用被單遮擋車輛前擋風玻璃的畫面。此外，手機信號曾兩次短暫出現在距離棄車點十餘公里的區域。
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鐘某某至今杳無音訊，其兄長鐘先生介紹，5月22日，他與父親從廣西出發到青海格爾木，希望能夠尋找新線索。
曾參與搜救的雲南藍天救援國際合作中心青海分中心也再次尋人。該中心相關工作人員張先生介紹，家屬本次抵達青海後，救援隊已配合展開4輪搜尋行動，以發現車輛的拖拉海溝為中心，排查周邊的廢棄礦區、礦洞等區域，但暫未發現有效線索。
張先生稱，由於距事發時間較久，且缺乏目擊證人，搜尋難度較大。救援人員曾收到一些線索反饋，但經核實後均未取得實質性進展。由於現有線索已基本排查完畢，救援人員正嘗試通過張貼尋人啟事、發動周邊群眾協助尋找等方式獲取新的信息，並計劃通過當地鄉政府向周邊牧民發放尋人信息，希望能夠找到目擊者或知情人。
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