廣西男青海自駕失聯9個月仍無音訊　家人不放棄再赴格爾木搜尋

廣西36歲男子鍾某某2025年8月在青海自駕時失聯，至今已過去9個多月。其座駕曾在格爾木一處廢棄礦區被找到，車內財物完好卻不見人影，且行車記錄儀曾拍下陌生人遮擋擋風玻璃的畫面。

6月2日，失蹤者的兄長鐘先生稱，儘管弟弟至今音訊全無，家屬仍不願放棄，他們已重返青海，聯合當地藍天救援隊展開新一輪搜索。



家屬發布的尋人啟事。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，2025年8月27日上午10時許，鐘某某駕車從青海格爾木市錦悅酒店離開後失聯。同年11月1日，其駕駛的車輛在格爾木市拖拉海溝一處廢棄玉石礦區內被發現，但現場未發現鐘某某蹤跡。

鐘某某駕駛的車輛在格爾木市拖拉海溝一處廢棄玉石礦區內被發現。（紅星新聞）

涉事點附近的廢棄礦區。（紅星新聞）

參與搜救的救援人員稱，車內財物大多完好，周邊未發現明顯打鬥痕跡。行車記錄儀顯示，車輛於2025年8月27日停放在棄車地點，同年9月20日曾異常啟動，並拍攝到一名陌生人用被單遮擋車輛前擋風玻璃的畫面。此外，手機信號曾兩次短暫出現在距離棄車點十餘公里的區域。

男子青海自駕神秘失蹤2月 僅車輛被尋獲 車CAM被紅色膠布粘住

救援隊搜尋時的畫面。（紅星新聞）

涉事地區張貼了尋人啟事。（紅星新聞）

鐘某某至今杳無音訊，其兄長鐘先生介紹，5月22日，他與父親從廣西出發到青海格爾木，希望能夠尋找新線索。

曾參與搜救的雲南藍天救援國際合作中心青海分中心也再次尋人。該中心相關工作人員張先生介紹，家屬本次抵達青海後，救援隊已配合展開4輪搜尋行動，以發現車輛的拖拉海溝為中心，排查周邊的廢棄礦區、礦洞等區域，但暫未發現有效線索。

鐘某某失蹤前畫面。（影片截圖）

鐘某某失蹤前畫面。（影片截圖）

張先生稱，由於距事發時間較久，且缺乏目擊證人，搜尋難度較大。救援人員曾收到一些線索反饋，但經核實後均未取得實質性進展。由於現有線索已基本排查完畢，救援人員正嘗試通過張貼尋人啟事、發動周邊群眾協助尋找等方式獲取新的信息，並計劃通過當地鄉政府向周邊牧民發放尋人信息，希望能夠找到目擊者或知情人。