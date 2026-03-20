29歲廣東男南太行山區失聯9天　老龍口瀑布現最後身影1分鐘

3月20日，29歲廣東男子程某藍已在河南山西交界南太行山區失聯9天。內媒從接近現場救援隊的知情人士獲悉，近兩日已有近70人上山搜救。經救援人員19日下午查看監控畫面確認，程某藍最後身影出現在老龍口瀑布山頂，20日起部分救援力量將轉向瀑布下方水潭及周邊重點排查。



輝縣斑馬應急救援中心發布的尋人啟事顯示，程某藍29歲，男，廣東茂名籍，身高165厘米，體型勻稱，及頸長發；左眉有眉釘，雙耳佩戴耳環，手臂及小腿有紋身。日常穿全黑衣物，左手常戴黑色蘋果手錶。

尋人啟事。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，程某藍於3月11日抵達新鄉東站後失去聯繫，手機定位最後更新於當日13時左右。其13時10分基站位於天池度假山莊，13時40分移動至關山與八里溝之間的雲峰寺、東把觀景台附近。

知情人士透露，程某藍徒步前曾在B站觀看某博主單人勇闖南太行的影片，內含「馬武寨-張溝」詳細路線。救援過程中，搜救人員在閉路電視畫面中發現程某藍於晉城馬武寨村下車的一刻。

19日下午，救援人員在老龍口瀑布頂端閉路電視畫面中確認程某藍身影。該地點距馬武寨步行約10公里，徒步需3-4小時。

網傳閉路電視畫面顯示，3月11日14時50分左右，一黑色身影出現於畫面；攝像頭旋轉360度約1分鐘後返回原位時，身影已不見。知情人解釋，該監控為旋轉式，每隔一段時間旋轉一次。

救援人員在老龍口瀑布頂端閉路電視畫面中確認程某藍身影。（極目新聞）

知情人士強調，憑此畫面無法確認程某藍是否從瀑布墜落，認為1分鐘內他可能往左或右走，或步伐較快迅速離開鏡頭範圍。但基於此線索，20日起救援重點轉向老龍口瀑布下方水潭及周邊區域。老龍口瀑布落差近300米，被譽為「南太行第一瀑」。

3月14日，救援隊接到求助信息，15日起正式搜救。15日至19日，河南、山西多支專業救援隊及民間力量參與，一度集結近70人。

南太行地處嶂石岩斷裂帶，部分崖壁傾角超80°近乎垂直；野線緊貼百米懸崖，部分路段寬不足1米，護欄、應急設施匱乏；岩石長期風化鬆動，碎石路極易滑墜踩空，地形極其危險。