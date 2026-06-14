傳54歲藥膳雞店老闆勸阻客人抽煙被打死　內媒：客人離開後猝死

網傳江蘇南通帥氏藥膳雞54歲老闆帥雲峰因提醒一名男顧客不要抽煙而被打成重傷，送醫後搶救無效，於6月9日去世，年僅55歲。官方至今未有正式通報，僅有派出所人員稱「一些網傳信息存在不實，不要輕信」，事件迅速登上微博熱搜，但部分影片和內容已在內地被封禁。許多網民抨擊吸煙顧客「如果煙癮真大到打人也要抽的地步就應該像禁毒一樣把煙都禁止了」，並要求追究男顧客的刑事責任。



6月14日，據內媒《極目新聞》引述權威消息來源稱，當時老闆與5名想在店內抽煙的顧客發生爭執，「互相拉扯、推搡」，顧客在21時59分離開，當時帥雲峰則和家人在門口，2分鐘後帥某某在抽煙時突然倒地，送醫搶救不治，醫生診斷為心源性猝死。不過，有網民稱仍要等待官方通報，並開始質疑報道「包庇吸煙者」。



網傳有截圖顯示，該餐飲店官方帳號曾發佈內容，提及有顧客在店內吸煙，家人勸阻不要抽煙。（截圖）

網傳有截圖顯示，該餐飲店官方帳號曾發佈內容，提及有顧客在店內吸煙，家人勸阻不要抽煙，後來有同行顧客不滿，「喊我們出去質問憑什麼不能抽煙，說了一些很難聽的話，後面就控制不住了，事情發生得太快」等。該文章已經被下架。

藥膳雞店老闆的親屬表示，老闆平時看到有人在店內吸煙都會提醒，「因為店內空間不大、開空調後較悶，且店裡有很多年輕顧客」。該親屬表示，發時自己在現場，確認自己家人有勸阻顧客不要吸煙、後因此事產生矛盾，老闆確實已經去世，目前該門店暫停營業。

許多網民聲援店家並稱讚該店經濟實惠，目前店家已暫時歇業：

《極目新聞》14日報道，從權威渠道獲悉6月8日21時53分，郁某某、馬某某等5名顧客在涉事飯店就餐時，因想在店內抽煙，在被明確拒絕後，雙方發生言語爭執。郁某某、馬某某與店主親屬帥某某等人發生互相拉扯、推搡，後在場人員將雙方勸開。21時59分，郁某某等五人離開飯店，帥某某與家人當時站在飯店門口。22時01分，帥某某在店門口抽煙，其間突然倒地，經送醫搶救無效死亡。醫院診斷帥某某系心源性猝死。

報道指出，帥某某為男性，54歲，有心臟病史，曾做過心臟搭橋手術。事發後，當地公安機關及時介入調查處置，郁某某、馬某某等5人被帶至轄區派出所接受調查，後續工作仍在依法依規進行中。

巴士站阻吸煙未果用飲料滅煙爆衝突 深圳女質疑報警後遭脫衣檢查

據了解，這並非今年發生第一宗因勸阻抽煙而產生爭議的事件。此前，深圳市一名女子阻止男子抽煙引發衝突後，爆出遭到當地警方脫衣裸體檢查，輿論除聲討「裸檢」合法性．更針對「勸阻人抽煙」、「公共場合抽煙」等展開激烈辯論。

網民點睇：

不管是把人打死了還是把人家打得心臟疾病突發致死的，這個囂張的煙人怕是都得負刑事責任了。

這麼多因為勸煙引發的治安熱點新聞，查查是抽煙導致的無法自控，還是無法自控的人更容易抽煙。

太離譜了吧，為什麼明明要營造社會安全和諧的環境，但又總是向這樣反社會的人讓步妥協？？

中文博大精深，被毆打可以用拉扯推搡的形容詞。

