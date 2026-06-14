不打招呼！深圳加強六大陸路口岸控煙執法 福田羅湖等明確禁煙

從6月13日起，深圳控煙辦將在包括羅湖、文錦渡、蓮塘、皇崗、福田及深圳灣六大陸路口岸開展控煙執法「車輪戰」，同時，福田口岸遮蔭廣場、羅湖口岸架空公共空間、蓮塘口岸商業城架空公共空間等「灰色地帶」經測繪，已被明確劃入禁煙場所。



據《新京報》報道，深圳市控煙辦相關負責人表示，口岸的旅檢大廳、商店、餐廳等室內區域一般很少有人吸煙，但口岸的公共廁所、架空層、風雨連廊、地鐵出入口、公交站台往往是違法吸煙的「重災區」，這將是執法人員重點出擊的區域。官方強調，本次行動將採取「不打招呼、公開報道、以案說法」的強硬突擊手段。

深圳福田口岸，今日明確了架空區的禁煙範圍。（新京報）

報道指出，《深圳經濟特區控制吸煙條例》規定所有室內公共場所全面禁煙，「頂部遮蔽且四周封閉總面積達百分之五十以上的建築物、構築物內的所有空間」也屬於室內空間，而口岸就有不少這樣的「另類」室內區域。

因此深圳市控煙辦牽頭，聯合相關控煙執法部門及專業技術單位，委託第三方專業測繪公司，對爭議較大的口岸控煙區域進行了精確測量。測繪結果顯示：福田口岸遮蔭廣場、羅湖口岸架空公共空間、蓮塘口岸商業城架空公共空間，其四周封閉面積佔比均超過50%，屬於禁煙場所。

福田口岸。（深圳邊檢）

與此同時，深圳各口岸也提醒過關旅客，深圳絕非隨意吸煙的「法外之地」，入境深圳後不可以隨便抽煙，深圳的控煙條例規定，個人違法吸煙將被罰款50-500元人民幣。深圳開發了「別抽啦」微信小程序，市民可以在手機上投訴違法吸煙行為，有控煙志願者在小程序後台及時回應跟進，必要時會轉介給執法人員處置。

旅客和市民朋友可在「別抽啦」小程序進行「控煙隨手拍」，隨時投訴和舉報。（南方網）

《健康深圳行動（2021-2030年）》提出，力爭在2030年前將15歲及以上人群的吸煙率降至16%，這意味着深圳需要在2030年之前至少減少吸煙人群25萬人。