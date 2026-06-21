父親節│山東75歲老父養6歲女及74歲病妻　做律師賺錢盼多活幾十年

2019年10月，來自山東的田新菊以67歲高齡產下女兒天賜，成為全中國自然受孕年齡最高的產婦，其丈夫黃維平當時68歲。



如今將近7年過去，黃維平已75歲，雖身體仍舊硬朗，妻子田新菊卻因腦梗導致偏癱，正在康復醫院治療。近日黃維平談及照顧6歲女兒與患病妻子的過往，他感嘆「時間不夠用」，想多活幾十年。



黃維平夫婦不顧家中1兒1女的強烈反對，斟酌再三冒着風險誕下女嬰並取名「天賜」。（《新京報》影片截圖）

黃維平和女兒黃天賜。（大象新聞）

74歲的田新菊已剃去捲髮，臥病在床，6歲半的天賜正餵年邁的母親喝奶。（抖音＠67歲生寶寶（天賜一家人）影片截圖）

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老當益壯不言休 75歲父親日兼多職

綜合《大河報》、《大象新聞》報道，2019年，當時67歲的田新菊生下了一個女兒，創造了國內自然受孕最高年齡的紀錄。田新菊稱，因當時腦梗治療時服用了活血化瘀藥物，恢復生理期後竟意外懷孕。

如今，他們的小女兒天賜六歲半，田新菊已74歲，因腦梗導致偏癱，現在已經剃去頭髮臥病在床。黃維平稱，妻子本就常年受基礎病困擾，2024年又曾遭遇嚴重車禍，導致腿部多處骨折。

田新菊受困於長期病患，2024年又遭遇車禍，導致腿部多處骨折，只能臥床休養。（大象新聞）

據悉，黃維平曾任公職，2000年退休後轉行律師，多年來輾轉多地執業。天賜出生後，他未有退休，掛靠新的律師事務所繼續工作，律師事務所負責人曾笑問：「你還幹啊，我都想休息了。」他答：「能幹多少幹多少。」黃維平對自己身體很有信心，平時不僅腰板挺直，步伐矯健，酒量亦佳。

現在75歲的黃維平每天除了照顧妻子和女兒外，為了增加收入，又重操舊業做起律師。每晚哄睡女兒之後，黃維平要打開電腦寫報告，辛苦奔波賺錢養家。

黃維平對自己身體很有信心，平時不僅腰板挺直，步伐矯健，酒量亦佳。（大象新聞）

笑對外界閒言 盼多活「幾十年」陪女兒走更遠

有傳子女與他斷絕關係，也有人擔心天賜將成為其他子女的負擔，黃維平坦言不在意：「人多嘴雜，甚麼都有，但我無所謂。」反而是妻子聽到傳言後情緒受影響。為免煩心，他索性不再理會傳言。

黃維平和女兒黃天賜。（大象新聞）

被問到將來誰照顧天賜，他笑着說：「多活幾十年就有了。」他期望女兒將來能自立，但同時希望她不要走太遠，留在身邊。天賜偶爾會說有同學嫌他年紀大，黃維平總是淡然回應：「我是你老爸。」