浙江59歲孕婦產女破當地高齡產婦紀錄　網民為何質疑｢是喜事嗎？｣

浙江寧波一名59歲孕婦成功產下一名女嬰，創下當地高齡產婦紀錄。不過，有網民就質疑，「孩子18歲時，母親已經77歲。是喜事嗎？」



浙江寧波一名59歲孕婦成功產下一名女嬰。（D視頻）

據「西部決策」報道，黃女士的大女兒3年前意外離世，59歲的她與丈夫歷經坎坷才查出再次懷孕。經過全面檢查，醫生近日為孕37+3周的黃女士進行剖宮產術，順利取出一名體重3.05kg的女嬰，母女平安。

術後7天，恢復良好的黃女士順利出院。據資料顯示，黃女士是當地目前最高年齡的產婦。

相關話題登上微博熱搜榜，引發網民兩極評論：

「90後00後不肯生了，70後出來頂。」

「還能有月經身體真好。」

「祝福偉大媽媽！祝福幸福的小寶寶。」

「孩子18歲時，母親已經77歲。是喜事嗎？」

「不敢想高齡產婦都危險。」

「失獨家庭不容易，祝福。」

「這種太無奈了，不生熬不過失去孩子的痛，生了對這個孩子有愧！」

「這麼不負責的行為有什麼值得倡導的嗎…」

「年輕人不生，現在又鼓吹中老年人生了，絕。」

「我媽今年剛60，她帶孫子都帶得血壓高了。這年紀備孕、懷胎、生產，再接下來，兩小時起一次餵孩子……坎坷還剛開始。」

