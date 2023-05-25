浙江59歲孕婦產女破當地高齡產婦紀錄 網民為何質疑｢是喜事嗎？｣
撰文：孫聖然
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浙江寧波一名59歲孕婦成功產下一名女嬰，創下當地高齡產婦紀錄。不過，有網民就質疑，「孩子18歲時，母親已經77歲。是喜事嗎？」
據「西部決策」報道，黃女士的大女兒3年前意外離世，59歲的她與丈夫歷經坎坷才查出再次懷孕。經過全面檢查，醫生近日為孕37+3周的黃女士進行剖宮產術，順利取出一名體重3.05kg的女嬰，母女平安。
術後7天，恢復良好的黃女士順利出院。據資料顯示，黃女士是當地目前最高年齡的產婦。
相關話題登上微博熱搜榜，引發網民兩極評論：
「90後00後不肯生了，70後出來頂。」
「還能有月經身體真好。」
「祝福偉大媽媽！祝福幸福的小寶寶。」
「孩子18歲時，母親已經77歲。是喜事嗎？」
「不敢想高齡產婦都危險。」
「失獨家庭不容易，祝福。」
「這種太無奈了，不生熬不過失去孩子的痛，生了對這個孩子有愧！」
「這麼不負責的行為有什麼值得倡導的嗎…」
「年輕人不生，現在又鼓吹中老年人生了，絕。」
「我媽今年剛60，她帶孫子都帶得血壓高了。這年紀備孕、懷胎、生產，再接下來，兩小時起一次餵孩子……坎坷還剛開始。」