宏福苑火災｜韓紅向每戶派5000元春節心意金　死者家屬10萬慰問金

宏福苑火災事發至今兩個多月，政務司副司長卓永興今天（4日）宣布向每戶發放5000元「春節心意金」，稱向他們送上節日祝福。至於遇難者家屬，則獲發10萬元慰問金。兩項援助的預算開支約為2,660萬元，全數由北京韓紅愛心慈善基金會捐款承擔，今日起通過「一戶一社工」的機制陸續發放，農曆新年前到賬。



目前，大埔宏福苑援助基金的總額達到46億元，此前已推出11項援助，財政承擔額約為12億元。



宏福苑火災事發至今兩個多月，政務司副司長卓永興今天（4日）宣布向每戶發放5000元「春節心意金」，稱向他們送上節日祝福。（卓永興FB）

卓永興、麥美娟探望宏福苑居民

卓永興今天與民政及青年事務局局長麥美娟帶着賀年福袋，到香港仔漁映樓探望一對宏福苑年長夫婦居民，他說送上的賀年食品包括水磨年糕、蘿蔔糕和油角及提子等。卓永興表示，財政司副司長領導的應急住宿安排工作組正密鑼緊鼓處理長遠的住宿安排，盡量為業主提供更多不同居住選擇，兼顧情、理、法，以最大努力協助受影響家庭盡早重建家園。

每戶發放5000元春節心意金 遇難者家屬10萬元慰問金

結束探訪前，卓永興向該對夫婦表示，宏福苑每戶會獲發放5千元春節心意金，慶賀新春，心意金會通過「一戶一社工」機制發放，農曆新年前到賬。他說較早前北京韓紅愛心慈善基金會提出希望向「大埔宏福苑援助基金」作出特定用途捐款，經與特區政府商討及由他領導的大埔宏福苑援助基金督導委員會同意，該筆捐款將用以推出兩項新援助。

第一項是向大埔宏福苑火災168名遇難者，包括身故的住戶、外傭、訪客及在大火期間於宏福苑內工作的人士的家屬提供10萬元慰問金，幫助他們度過這段困難時期，重建生活。

第二項是向大埔宏福苑全部8座樓宇的業主或其家人，發放每戶一次性5,000元的春節心意金，向他們送上節日祝福。上述兩項援助的預算開支約為2,660萬元，全數由北京韓紅愛心慈善基金會捐款承擔，今日起通過「一戶一社工」的機制陸續發放。