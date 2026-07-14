浙江住戶防颱風貼｢米字｣膠紙　成全幢唯一碎裂窗戶　專家解畫

據《海南交通廣播》報道，颱風巴威過境後，浙江有居民樓全樓只有一戶貼了米字膠紙的窗戶破裂了，事件引發網民討論，有人認為是因為雙層玻璃反而不能貼膠紙。



此前有專家表示，貼上「米」字形膠紙的好處是，如果窗戶被強風吹裂不會很快碎炸而掉落，「但這種做法並不起決定性作用。」



網傳影片以及圖片顯示，有住戶用多層黃色膠紙在窗戶上貼出了「米」字形，但卻成了整幢樓唯一一戶破裂的窗戶。事件引發網民討論，有網友提醒「雙層玻璃不能貼膠紙」。

浙江住戶防颱風貼｢米字｣膠紙，成全幢唯一碎裂窗戶。（海南交通廣播）

專家解畫

據《溫州日報》報道，溫州市建築學會學術委員會副主任王曉忠稱，對於老舊小區的單層普通玻璃，貼「米」字或「井」字膠紙可有效降低出現共鳴效應的幾率，讓玻璃不容易破碎。但對於目前普遍採用的雙層中空鋼化玻璃，室內貼膠紙無法通過中空層分擔外力，反而可能破壞玻璃均勻應力，造成受力集中，更易碎裂。

浙江住戶防颱風貼｢米字｣膠紙，成全幢唯一碎裂窗戶。（截圖）

《錢江晚報》此前報道，浙江大學建築工程學院副所長王偉武指出，若家中安裝的仍是單層玻璃，在確保窗戶緊閉的前提下，可用軟布塞緊窗戶移動縫隙，以卡牢窗框；有條件的話，還可在縫隙上方再加貼一層膠紙進行加固。他強調，核心在於先固定好窗戶，使其在強風中儘量不產生晃動，同時避免漏風漏雨，從而降低脫落風險。

至於是否需要在玻璃上貼「米」字形膠紙作為額外防護，王偉武認為，貼上「米」字形膠紙的好處是，如果窗戶被強風吹裂不會很快碎炸而掉落，「但這種做法並不起決定性作用。」