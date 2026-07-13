有片｜颱風巴威致河北寬城暴雨成災　積水深逾兩米沿街汽車被沖走

受颱風「巴威」遠距離水汽輸送和冷空氣共同影響，河北省出現今年入汛以來最強降雨過程。7月13日凌晨，河北承德寬城滿族自治縣遭遇持續強降雨襲擊，城區街道嚴重積水，多輛汽車被洪水沖走，此外，寬城周邊4個鄉鎮9個村莊道路大面積水毀、交通中斷，約1800多名村民出行受阻。部分村莊房屋被淹至僅露屋頂，有村民被困房頂等待救援。



社交平台影片顯示，城區洪水漫過街道，停放在路邊的汽車被急流裹挾漂移。（極目新聞）

城區水淹2米 汽車沖走商戶損失慘重

據《極目新聞》，當地五金店店主喬女士回憶，暴雨從7月12日晚7時開始，持續下到13日凌晨1時左右，街道積水一度深達2米多。她表示以前從未遇過這麼大的水，自家五金店貨物被沖走許多，捲簾門和玻璃都被沖碎。

社交平台影片顯示，城區洪水漫過街道，停放在路邊的汽車被急流裹挾漂移。13日早上，城區積水逐漸退去，留下滿地泥濘。寬城縣政府工作人員表示，目前城區積水已退，相關部門正組織清淤和恢復工作。

社交平台影片顯示，城區洪水漫過街道，停放在路邊的汽車被急流裹挾漂移。（抖音截圖）

村莊水淹及頂 救援隊連夜轉移數十人

綜合荔枝新聞、央視新聞，當地鄉鎮災情更為嚴峻，寬城鎮東冰窖村居民蔡先生形容這場大水「百年不遇」，現場水位約4米深，昨晚（12日）所有村民都在房頂等待救援。

另據《極目新聞》，寬城鎮西冰窖村有村民發影片稱，寬城鎮西冰窖村因強降雨導致斷水斷電，有人員被困。當地摩托艇俱樂部12名成員攜帶5艘摩托艇前往東冰窖村、西冰窖村等積水嚴重區域救援。

有參與救援的工作人員稱，救援持續到13日早8時，他們連夜轉移數十人，目前兩村基本情況穩定，積水正逐漸退去。截至13日上午，被困人員已全部救出並妥善安置。寬城鎮政府工作人員表示，之前一度聯繫中斷的村莊現已全部恢復聯絡，不存在失聯人員。

紅色預警連發 颱風「巴威」為幕後推手

7月12日，當地先後發佈暴雨紅色預警、地質災害紅色預警、山洪橙色預警，降雨持續至12日深夜23時左右。寬城縣氣象台20時43分更新暴雨紅色預警，預計1小時雨量可達80至100毫米，24小時累計雨量將達280毫米以上。

2026年7月12日5時至16日5時，「巴威」未來96小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

據《大河報》，此次極端降雨與超強颱風「巴威」密切相關，其遠距離水汽輸送與冷空氣疊加，給京津冀地區帶來強降雨。承德寬城、興隆等地出現特大暴雨。颱風登陸後仍維持較強的水汽輸送，利於其強度維持。