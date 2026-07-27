Loong9李權哲高鐵佔座　推諉遭鐵路官方｢打臉｣　被批｢小牌大耍｣

內地男團Loong9成員李權哲近日遭網民爆其在內地搭乘高鐵時佔座不讓，事後藝人方還試圖以「座位出現變更，未接到相關通知」為藉口推諉，卻遭中國鐵路官方親自澄清「打臉」表示「該趟列車全程座位無變更」，引發「小牌大耍」爭議。



李權哲好有貴公子feel。（胡凱欣 攝)

7月25日，有內地網民發貼文稱，同行朋友購買的高鐵一等座（15車04A）被藝人李權哲占據。當事人核對車票信息無誤後上前溝通，而李權哲全程蒙面靠窗沉默，並不讓坐堅持在座位上。直至列車啟動，李權哲的助理才出面承認坐錯位置，但又以「只剩一站」為由要求持票乘客自行換座。

該貼在網絡發酵後，李權哲搭乘高鐵前往的活動主辦方「鷹之娛樂」及「Loong9_Offical」發微博「澄清」事件經過表示，該高鐵票在購買完成後，信息確認無誤，藝人及隨行團隊依照座位信息安排出行；對於造成坐錯位置的情況則稱，「事前並未接到座位變更的相關通知，後續座位出現調整，屬於票務預訂換件出現的意外狀況。」

回應表示，事件發生後已「第一時間溝通協商處理，工作人員的座位交由對方使用；讓座的工作人員全程在旁邊站立等候。」

然而，7月26日下午，中國鐵路石家莊客運段發微薄表示，針對藝人公司稱「事前並未接到座位變更的相關通知，後續座位出現調整」的情況，調查發現，該趟高鐵車票出票後，全程無座位變更。可見李權哲方所說的「票務環節意外」純屬無稽之談。

該回應引發內地網民嘲諷，稱李權哲被官方「打臉」，認為其不僅「佔座不承認」，還試圖「甩鍋」給鐵路部門。事件更引發內地各媒體關注，《澎湃新聞》發評論指李權哲「小牌大耍」，稱粉絲們的追捧讓他「認不清自己」，早已被「寵壞了」；《新京報》亦評論表示「推諉和傲慢比佔座更難讓人原諒」，並指藝人公共場合刷特權、漠視規則，個別從業者早已忘記德行的底線。

李權哲發文道歉。

今日（27日）上午，李權哲在微博針對事件發文道歉，表示因為團隊的疏忽打擾了大家的正常出行，「整件事根源在於我和團隊出行前沒有仔細核實座位資訊，我本身也沒有親自確認，有嚴重疏漏。這次事件所有問題，責任在我，我全盤接受，深刻反省。」他將規範自身與團隊的行為，向受影響的旅客致歉。

公開資料顯示，李權哲為內地男團Loong9成員，由2024年TVB舉辦的選修節目《亞洲超星團》中選出。