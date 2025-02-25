Loong9深圳機場登機打尖惹眾怒：買的都是經濟艙，明星就不排隊？

男團Loong9（玖瓏少年）被爆在深圳機場登機時插隊，網傳影片顯示，當中一位成員還在登機閘口向粉絲招手，此舉令現場乘客不滿，有人大吼「都什麼玩意兒，真把自己當明星了」，更有網民質疑「明星就不用排隊？」。事件引發廣泛關注後，Loong9在微博發文回應並致歉。



男團Loong9在深圳機場登機時插隊。（影片截圖）

近日，網民「木訥嶼」發文稱，上周六（2月22日）晚，在深圳寶安機場乘坐深圳航空ZH9115航班前往北京首都機場，原本登機時間是當晚8時50分，乘客們提前有序排成兩條隊伍準備登機，惟登機閘口遲遲不放行。

「木訥嶼」表示，此時「突然來了一個男團和工作人員，被安排優先上飛機，他們的粉絲也一擁而上開始插隊。」而此種情況令一直在排隊的乘客們很不滿，場面一度十分混亂。

「木訥嶼」十分不解，並質問到，「這個男團買的都是經濟艙，為什麽要插在我們已經排隊很久的公務艙和其他經濟艙前面？明星就不用排隊嗎？機場工作人員沒有給一直在排隊的乘客們任何合理解釋，我們花了錢的普通人需要一份尊重！」

男團Loong9插隊引發乘客不滿。（影片截圖）

男團Loong9插隊引發乘客不滿。（影片截圖）

Loong9成員不僅插隊，還在登機閘口揮手。（影片截圖）

Loong9成員不僅插隊，還在登機閘口揮手。（影片截圖）

網民稱，Loong9乘坐的是經濟艙，卻被安排優先登機。（影片截圖）

據了解，涉及插隊的男團是Loong9。周一（2月24日）晚，「Loong9_Official」官方微博就此事發布情況說明稱，「Loong9組合於21日抵達深圳寶安機場，由於圍觀粉絲過多，我們第一時間根據相關部門要求上報22日離港信息，在與多方實時溝通後，為避免造成擁擠事故，我們根據溝通確認好的時間及通道抵達並進行登機。」

上述微博續稱，「在此，我們對於給同行旅客造成的不便致以誠摯的歉意，對因此事件給各方工作部門造成的困擾表示誠摯的歉意！同時呼籲各位粉絲朋友理智追星，安全出行！公共出行不提倡聚集、圍觀，我們將在後續的工作行程中引以為鑒，嚴格要求自身。」

對於回應，「木訥嶼」表示，已看到相關回應，並且已接到深圳航空地面領導的電話，對方向她致歉，並提出給予一定的補償，「我拒絕了，我說我將當時情況發在網上是為了獲得一份簡單真誠的尊重，而不是一些物質補償，隨後我就掛斷了電話。」

她還說，自己就是一個普通人，但絕對不想做一個忍氣吞聲的普通人，也希望大家在遇到此類事件時，可以勇敢站出來維護自己的權利。她很感謝大家對此事的關注和發聲，「如果沒有大家，可能這件事早就被淹沒了。」