日男在韓對中國女遊客裸露下體+在床上及行李小便　僅判緩刑

今年4月，一名中國女性遊客在韓國釜山旅遊住宿期間，遭到一名日籍男子惡意騷擾，對方甚至裸露下體，半夜在她的床位附近小便。日前，韓國釜山地方法院對該案作出一審宣判，認定被告日籍男子猥褻罪名成立，判處有期徒刑6個月，緩刑2年。但受害人張女士表示，判決結果與心理預期不符，將嘗試可行的法律途徑尋求申訴。



涉嫌騷擾的日籍男子。（當事人供圖）

據此前報道，今年4月14日凌晨5時許，張女士在釜山一家青年旅舍住宿期間，被一名日籍男子惡意騷擾，對方不僅暴露下體，還故意在至其床鋪及行李上小便。

事發後張女士立即報警，惟韓國當地警方處理態度消極，未對男子採取任何管制措施，導致他事後順利離境返回日本，無奈之下，張女士向中國駐釜山總領事館求助，並在社交平台發文求助。隨着事件在網上持續發酵，韓國警方督促涉事日籍男子於4月19日入境韓國，當面向張女士致歉、進行民事賠償並接受刑事調查。

涉事男子跪在地上對張女士道歉，對騷擾一事供認不諱。（當事人供圖）

據韓聯社報道，8月12日，釜山地方法院認定涉案日籍男子強制猥褻罪名成立，判處其有期徒刑6個月，緩刑2年。據《東亞日報》等韓媒披露，男子在庭上指當時是在醉酒狀態下衝動犯罪，事後向張女士支付90萬日元（約合人民幣3.8萬元）賠償金，已意識到錯誤。

據《封面新聞》報道，張女士稱她是通過網絡消息才得知案件已經宣判，指對該結果非常失望，她的訴求是希望男子得到嚴懲，但此前可能誤簽了刑事諒解書，導致男子被從輕處理，接下來將會嘗試可行的法律救濟途徑尋求申訴。

張女士透露，長達數月的跨國訴訟中，語言障礙和異地通訊是最大的障礙，特別是今年7月29日原委託律師辭任後，她與韓國檢方失去聯繫，而新律師從未主動聯絡，導致她完全無法獲知庭審及宣判日期，直到看到網上消息，才發現一審已經宣判。

張女士說，「按照韓國司法程序，若不再啟動法律救濟，本次判決即為最終生效判決。」雖然改判難度極大，但她仍會儘可能嘗試所有可行的法律救濟途徑繼續申訴。

張女士收到的紙質立案憑證。（封面新聞）

除了刑事判決外，案件的民事賠償也在推進中。張女士指，雙方協商的賠償金採取分期支付，預計下月底收到最後一筆款項。她提到，事發後因男子提交了其母親重病等證明，出於人道主義考慮，她在賠償金額上作出了一定讓步。

最後她表示，雖然對男子的實刑判決並不滿意，但法庭認定猥褻罪名成立，也算是不錯的結果，但希望韓國司法體系能更重視外國被害人的合法權益，充分保障異國被害人的知情權，及時通報案件節點、律師交接和宣判消息。同時她提醒若在海外遭遇侵害時，不要一個人硬扛，尋求外界幫助並不可恥。