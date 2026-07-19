有片｜韓國仁川機場中國水貨客插隊｢數十人衝櫃枱｣　員工慘被撞傷

韓國仁川國際機場近日接連發生旅客集體插隊亂象，引發外界關注。根據《韓聯社》報導，多名疑似中國代購業者（俗稱「水貨客」）為搶先辦理登機手續，竟在報到櫃枱開放瞬間集體衝刺，不僅無視排隊秩序，還直接鑽過排隊圍欄，引發現場混亂，更造成維持秩序的工作人員受傷。



多名內地旅客鑽圍欄搶報到 疑為代購業者

報導指出，事件發生在7月2日凌晨，地點位於仁川國際機場第一航廈3樓出境大廳。現場閉路電視畫面顯示，數十名中國籍旅客在航空公司報到櫃枱尚未正式開放時，突然推著大型行李箱低身衝刺，直接從排隊路線下方穿越圍欄，搶先衝向櫃枱辦理報到。

韓國仁川國際機場近日接連發生多起旅客疑似集體插隊事件，引發外界關注，除此以外還有許多亂象。（圖／翻攝自X@ceolmh3）

有旅客未按排隊路線移動 低身推著行李箱往前衝：

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相關影片在社交平台曝光後迅速瘋傳，不少網友一度懷疑畫面是AI生成，但《韓聯社》查證發現，類似情況本月已至少發生5次，並非個案。

仁川機場公司研判，涉事旅客多為往返中韓兩地採購商品的內地代購業者。由於希望搶先完成報到及托運，以爭取更多購物或轉運時間，因此在櫃枱一開放便集體向前衝，導致現場秩序大亂。

事件中，負責引導排隊的機場工作人員遭大量人潮推擠，造成瘀青及擦傷等輕傷。機場方面表示，近期中韓航線載客量增加，也是造成排隊競爭激烈的重要原因。部分航班已由空中巴士A320更換為A350客機，每班增加約100個座位，使同一時段辦理登機的人數明顯增加。

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為避免類似事件再次發生，仁川機場已加強現場巡查及秩序維護，並研擬在排隊路線間加裝塑膠隔板，防止旅客直接跨越或鑽過圍欄插隊。

不過，機場官員透露，近期中國加強打擊代購行為，使部分代購客減少出境，插隊情況已有暫時趨緩，但未來仍有可能再次出現，因此將持續密切觀察。

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