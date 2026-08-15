《牛來》｜國產動畫災難級畫質及無厘頭劇情惹議　10日票房7700元

近日國產動畫《牛來》因為其災難級的畫質及毫無邏輯的劇情而備受熱議。這部動畫於8月5日悄然登陸院線，上映10天累計票房僅7705元（人民幣），單日最高觀影人數一度僅十餘位，創下本年度院線動畫電影票房最低紀錄。



不過《牛來》卻憑藉其獵奇性質激起了部分網友的興趣，多家戲院近日順勢反向加場，截至目前總票房（含預售）已達10萬元。



國產動畫《牛來》因為其災難級的畫質及毫無邏輯的劇情而備受熱議。（網絡圖片）

國產動畫《牛來》因為其災難級的畫質及毫無邏輯的劇情而備受熱議。（網絡圖片）

國產動畫《牛來》因為其災難級的畫質及毫無邏輯的劇情而備受熱議。（網絡圖片）

國產動畫《牛來》因為其災難級的畫質及毫無邏輯的劇情而備受熱議。（網絡圖片）

國產動畫《牛來》因為其災難級的畫質及毫無邏輯的劇情而備受熱議。（網絡圖片）

內媒《羊城晚報》等報道指，《牛來》這部電影採取了「隱身式上映」的策略——全程零宣傳。網上搜不到預告片，沒有觀影前瞻，沒有主創宣傳，甚至連劇情簡介都寥寥無幾。

從官方唯一公布的海報來看，這似乎是一部質感細膩、韻味十足的國風水墨動畫。然而，實際情況卻大相徑庭。

《牛來》海報。（網絡圖片）

走進戲院後，觀眾發現想像中的水墨國風完全不存在。取而代之的是災難級水準的畫質、粗糙到極致的3D建模、僵硬彆扭的人物動作以及毫無感染力的台詞，整體畫面給人一種廉價又刺眼的感覺。

有網友嘲諷，隨便找個網友用AI生成的動畫，精細度和流暢度都能碾壓《牛來》。

國產動畫《牛來》因為其災難級的畫質及毫無邏輯的劇情而備受熱議。（網絡圖片）

國產動畫《牛來》因為其災難級的畫質及毫無邏輯的劇情而備受熱議。（網絡圖片）

劇情毫無邏輯、立意模糊

報道指，《牛來》的劇情同樣令人失望。故事講述一頭名叫「牛來」的小牛，在草原上帶著雲雀進入夢境，夢裡講述了小牛成長、學會擔當的故事。整部片子劇情毫無邏輯、立意模糊，看完只覺得空洞乏味、不知所云。

整個劇組僅兩人

演職人員一欄顯示，《牛來》製片人和導演為信雨萌，編劇為孫麗芳，兩人分別還擔任配音演員，整個劇組就兩名人員。

不過《牛來》卻憑藉獵奇屬性被網友當作行為藝術圍觀出圈。不少觀眾出於好奇標記「想看」，評論區出現大量反諷式五星好評，玩梗式調侃蓋過客觀評價。

獵奇性反質激起部分網友的興趣

《揚子晚報》報道，《牛來》憑藉其獵奇性質激起了部分網友的興趣，多家戲院順勢反向加場，排片量不降反升。

在南京，8月15日已有5家戲院合計排出了8個場次，明日更將有14家戲院加入排映行列。

據貓眼專業版數據，該片自8月5日上映以來，前10天票房累計僅破7700元。然而截至目前，總票房（含預售）已達10萬元，8月15日的單日票房便高達4.6萬元。