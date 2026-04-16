慘過執笠｜內地驚悚片上映28天僅3觀眾　票房百元不夠劇組買飯盒

2026年中國影壇出現令人咋舌的「票房慘案」。根據內地票務平台的最新數據顯示，一部名為《夢想之地》的驚悚電影自3月20日上映至今已滿28天，累計觀眾人數僅為3人，總票房定格在104元（人民幣，下同）。扣除各項費用後，片方最終分賬到手僅 36元，有網民戲稱「票房收入不夠請劇組吃一頓泡麵」。



「牛馬」導演一人身兼多職

公開資料顯示，《夢想之地》為驚悚、恐怖類型的國產電影，導演為周濤，他亦擔任此電影編劇、攝影。影片講述重症康復後的主人公小鵬結束漂泊，押上全部身家回鄉開闢「夢想之地」，卻遭遇深夜腳步聲、莫名低語、忽明忽暗的燈光等詭異事件，夢想之地逐漸淪為厄運之地，他被迫直面暗黑力量，揭開土地背後的恐怖真相。

電影宣發海報。（網絡圖片）

該電影導演周濤亦擔任此電影編劇、攝影。（燈塔APP截圖）

但在現實中，該電影各項數據先讓人感到「恐怖」。貓眼專業版、燈塔以及淘票票等內地電影票務平台的數據顯示，《夢想之地》在2025年6月上映，隨後疑似因票房慘淡而遭遇撤檔，並於2026年3月20日重映。截至4月16日，該電影僅賣出3張電影票，總票房定格在104元，片方最終分賬到手僅35元。

截至2026年4月16日，該電影賣出3張電影票，總票房定格在104元，片方最終分賬到手僅35元。（淘票票APP截圖）

數據顯示，104元票房分別由兩名石家莊觀眾和一名廣州觀眾貢獻。其中，來自廣州的「幸運觀眾」於2025年6月28日購票入院觀影，而當天廣州正值雷雨天氣，不少網民猜測該觀眾可能並非為了電影本身，而是為了在戲院避雨才誤打誤撞購票。

三度上映仍無法「破圈」 曾被KOL批粗製濫造

據公開資料，該電影曾在2024年及2025年有相關宣發並登陸院線，網上一些零散的信息指當時因為成績慘淡而慘遭撤檔，目前整體票房未知。

曾有微博電影板塊的KOL指出，《夢想之地》是國產經典粗製濫造驚悚片。（微博@宏康010）

不過該電影在2024年初次登陸院線時，曾有微博電影板塊的KOL指出，《夢想之地》是國產經典粗製濫造驚悚片，「片名起的不好，沒有驚悚片嚇死人的氣質，海報也沒有恐怖撕裂的感覺，所以票房很難有突破50萬的能力」。