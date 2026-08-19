雲南大媽強抓黑天鵝頸擺拍　天鵝掙扎慘叫　路人怒斥：好殘忍

雲南一名女遊客近日在景區遊覽期間，強行抓住黑天鵝頸部及翅膀擺拍，期間黑天鵝不斷掙扎及發出叫聲，同行遊客則在旁拍照，影片曝光後引起網民批評。景區其後透過閉路電視找到涉事的58歲外地女遊客，已對其進行口頭教育，對方亦就事件道歉。



綜合極目新聞、大風新聞等內媒報道，事件發生於8月17日下午，地點位於雲南省紅河州彌勒市湖泉生態園。網傳影片顯示，當時多名中老年遊客結伴在湖邊遊覽，其中一名身穿紅裙的女子突然抓住一隻黑天鵝的頸部，將其控制在岸邊。黑天鵝期間不斷掙扎並發出叫聲，但同行男子仍拿出手機準備拍照。

大媽景區內抓著黑天鵝脖子強行拍照。（極目新聞）

大風新聞報道，紅裙女子其後抓起黑天鵝的翅膀擺拍，現場有人在旁指導拍照姿勢，另一名女子亦靠近紅裙女子配合合照。極目新聞報道則指，黑天鵝被抓住期間不斷「嘎嘎」慘叫，有目擊路人見狀當場怒斥：好殘忍啊。

影片在網絡流傳後迅速引發關注。有網民表示，自己是在微信朋友圈看到相關影片，只知道事件發生於雲南彌勒湖泉生態園。

公開資料顯示，湖泉生態園為中國國家4A級旅遊景區，園內設有飯店、沙灘、茶樓、游泳館及溫泉等休閒設施，遊客可免費入園。

湖泉生態園工作人員8月18日接受大風新聞訪問時表示，涉事黑天鵝由景區飼養，遊客抓天鵝是不允許的。工作人員介紹，事件發生於8月17日下午，當時景區保安人員正駕駛巡邏車巡查至園區另一側，接獲消息後趕往現場時，涉事遊客已經離開。

對於遊客抓住黑天鵝擺拍的行為，工作人員表示，景區本身沒有執法權，日常遇到類似情況只能由保安人員進行勸阻；如果黑天鵝受到傷害，景區會報警處理。

大媽景區內抓著黑天鵝脖子強行拍照。（大風新聞）

景區管理員劉女士則向極目新聞表示，景區事後接獲民眾舉報，隨即與政府部門調閱閉路電視尋找涉事人士，最終確認抓住黑天鵝擺拍的女子為一名58歲外地遊客。

據悉，彌勒市文化和旅遊局已介入事件，大風新聞報道，文旅局工作人員表示，8月18日上午接到州、市相關通報後，已及時進行核實處理，並要求景區進一步加強巡邏。景區與文旅部門亦呼籲遊客文明遊覽，不要驚擾或傷害動物。

彌勒市林業和草原局表示，湖泉生態園內的黑天鵝屬人工飼養，未列入中國國家重點保護野生動植物名錄。事件發生後已有多個部門介入處理，當局已對抓住黑天鵝合照的遊客進行口頭教育，涉事遊客亦已道歉。