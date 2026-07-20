山西曝連環虐狗案　兩犬遭大面積剝皮慘死 　動保懸紅萬元緝兇

山西臨汾侯馬市發生連環虐狗事件，兩隻狗先後遭人為大面積剝皮，其中一隻為12歲高齡的吉娃娃，另一隻僅20多天大。兩狗雖經寵物醫院全力搶救，終因皮膚大面積缺損引發劇痛及嚴重感染離世。侯馬流浪狗之家7月20日公開懸賞一萬元人民幣緝兇。由於懸賞多日未獲有效線索，志願者正考慮向警方報案。



山西臨汾侯馬市發生連環虐狗事件，兩隻狗先後遭人為大面積剝皮，其中一隻為12歲高齡的吉娃娃，另一隻僅20多天大。（百姓關注）

相隔三個月兩犬遭剝皮 老幼無一倖免

據微信公眾號《百姓關注》，志願者路女士介紹，首宗虐狗事件發生於2026年4月，志願者在侯馬市路西派出所附近救下一隻遭大面積剝皮的12歲芝娃娃（內地稱吉娃娃）。相隔約三個月，7月初再於南西莊區域發現另一隻僅20多天大的幼犬遭同樣手法剝皮。

另一隻僅遭剝皮的狗僅20多天大。（百姓關注）

兩宗案件作案手法極度相似，均為人為將狗隻大面積剝皮。兩隻狗被發現時傷勢嚴重，雖即時送院搶救，終因皮膚大面積缺損引發劇痛及嚴重感染，先後不治離世。

懸賞萬元緝兇 多日未獲線索擬報警

7月20日，侯馬流浪狗之家公開發文懸賞一萬元人民幣，呼籲公眾提供施暴者線索。路女士表示，懸賞發佈後至今未獲有效線索，正考慮向當地警方正式報案。

近期不斷發生的虐狗案件引發社會對內地動物保護法律缺失的關注。6月28日，廣東揭陽四名年齡未滿14歲、就讀小學六年級的少年，合力對一隻長期受村民投餵、處於哺乳期的溫馴流浪母狗「旺旺」及其剛出生僅半個月的三隻幼崽實施殘忍虐殺。

6月28日，廣東揭陽四名年齡未滿14歲、就讀小學六年級的少年，合力對一隻流浪母狗「旺旺」及其剛出生僅半個月的三隻幼崽實施殘忍虐殺。（影片截圖）

當地政府發佈情況通報稱，4名涉事人員（均未滿14周歲）均已送專門學校教育。不過事件未就此平息，許多網民不滿四名少年並未負擔任何法律責任，且質疑當地政府包庇稱「該地根本不存在專門學校」，輿論持續延燒。