情侶住深圳4星級酒店　女生被蟲咬到雙腿滿紅疹　經理：有蟲正常

不少港人假期喜歡北上深圳過周末，但要選擇酒店需要特別注意。近日，內地一對情侶入住4星級的深圳寶安新安希爾頓歡朋酒店，期間女生腿部陸續出現大片紅腫及瘙癢的紅疹，之後被醫院診斷為「蟲咬皮炎」。對此，酒店客房經理竟稱「客房內有蟲子屬於正常情況」，另外酒店前台工作人員更表示「自己湊」100元（人民幣，下同）作為賠償，如此消極回應令住客相當不滿。



深圳寶安新安希爾頓歡朋酒店。（大衆點評）

內地一對情侶入住深圳寶安新安希爾頓歡朋酒店，期間女生腿部陸續出現大片紅腫及瘙癢的紅疹。（揚子晚報）

柳先生（化名）與女友桂女士（化名）於8月16日入住深圳寶安新安希爾頓歡朋酒店，原計劃連續入住5晚，房費共計2014元。(揚子晚報）

據《揚子晚報》報道，柳先生（化名）與女友桂女士（化名）於8月16日入住深圳寶安新安希爾頓歡朋酒店，原計劃連續入住5晚，房費共計2014元。

入住酒店兩晚後，桂女士發現她的腿部皮膚陸續出現一些紅腫的包，起初以為是普通蚊蟲叮咬，便沒有理會，直到第三晚睡醒，她發現雙腿出現大量紅疹，便懷疑房內藏有蠓蟲或其他蟲類，隨即向酒店前台反映。

桂女士指出，當時前台員工在溝通中曾無意中透露，此前亦有其他住客出現過類似被蟲叮咬的情況。桂女士在個人小紅書賬號發文指，當時酒店客房經理竟然稱「客房內有蟲子屬於正常情況」，認為也有可能是過敏，建議她自行到醫院檢查。

桂女士隨後前往醫院求診，醫生檢查後明確診斷其症狀為「蟲咬皮炎」，但無法判斷具體是什麼蟲咬的。之後酒店將剩餘兩晚的房間免費升級至套房，桂女士腿部便沒有出現紅腫及瘙癢的問題。

深圳寶安新安希爾頓歡朋酒店。（大衆點評）

深圳寶安新安希爾頓歡朋酒店。（大衆點評）

深圳寶安新安希爾頓歡朋酒店。（大衆點評）

涉事酒店稱每周都有消毒

針對房內是否存在蟲子，涉事酒店表示，日常會執行客房清潔、蟲害防控、布草更換和環境消殺等流程，每周進行一次消殺並留有記錄。酒店紀錄顯示涉事客人於8月16日晚入住，酒店曾於8月10日和8月17日消殺。接獲反饋後，又對涉事客房及同樓層進行專門消殺與排查。

對於前台曾透露「此前也有客人出現類似蟲咬事件」，酒店方面就堅決否認，稱開業至今從未接獲類似反饋。

深圳寶安新安希爾頓歡朋酒店。（大衆點評）

酒店前台工作人員表示可以賠償100元房費和醫藥費。（揚子晚報）

雙方暫未達成賠償和解

桂女士表示，酒店在後續處理中，起初表示願意承擔30餘元的醫療費用。隨後，現場工作人員提出額外補償100元，並透露這筆錢是前台員工「自己湊出來」的，「我們也不願意讓前台去承擔這個費用。」桂女士最終沒有接受這筆補償。

對於「前台自己湊錢」一事，涉事酒店承認，當時值班職員確實提過，但這是員工個人的「不當口頭提議」，並非酒店官方賠付方案，亦未經門店管理層及財務審批，目前已對涉事員工進行內部約談與培訓。

酒店方面又稱，當事人最初要求退回前三晚每晚100元（共300元）的房費，酒店願意透過原預訂管道進行補償，但因退款方式存在分歧未能達成共識。對此柳先生就表示，因出差等原因，透過原渠道退款則無法收到款項，且他認為應由酒店透過正式渠道處理，不接受任何私人轉賬。

目前，柳先生與桂女士表示，已不再將經濟賠償視為主要要求，而是希望深圳相關部門能深入調查該酒店的衛生狀況，釐清房內是否隱藏蟲害，以免更多住客受害。

據「大眾點評」信息，深圳寶安新安希爾頓歡朋酒店於2024年開業，位於深圳市寶安區，共有158間客房，希爾頓歡朋為希爾頓旗下酒店品牌，近期普通客房約500元一晚，高級套房1000元一晚。