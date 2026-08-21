從華強北到人形機器人　新華社首提「深圳周期」解讀深圳創新模式

《新華社》近日首次提出「深圳周期」概念，形容深圳從過去以「三天一層樓」聞名的基建速度，轉向如今「上午設計、下午打樣、次日量產、一周出海」的創新節奏。報道以華強北及人形機器人產業為例，指深圳依靠數十年累積的全產業鏈配套能力，持續壓縮產品從設計、打樣到量產的周期。



深圳市委網信辦及深圳市政府官方政務新媒體平台「深圳發布」8月20日刊發《新華社》報道《牢記初心使命 奮進復興征程｜深圳：以硬核創新鋪就強國奮進路》。報道首次提出「深圳周期」這一新概念，以形容深圳目前形成的快速創新及產業化能力。

《新華社》報道稱，從40多年前「三天一層樓」的基建速度，到如今「上午設計、下午打樣、次日量產、一周出海」的創新節奏，深圳持續厚植發展沃土及壓縮創新周期。其中，面積約1.45平方公里的深圳華強北，被視為觀察深圳創新生態變化的一個窗口。報道指，在這裡可以感受到令海外工程師驚嘆的「深圳周期」。

在深圳華強北賽格廣場大廈（圖中最高建築）內售賣的東西，從相機零件到無人機都有。當中，晶片不會直接擺出來銷售，人們需要謹慎地探詢。（深圳大學）

今年初，歐洲工程師邁赫迪（Mehdi）曾在社交媒體分享在華強北的經歷。「在華強北的第一周，我就完成了一塊電機控制板的4次原型迭代，總成本不到1000美元。而在老家，朋友做類似項目，一次修改就花了12000多美元，等了近兩個月。」

邁赫迪形容，華強北是一個「集體學習有機體」，並稱「在2公里半徑內，有20家印製電路板工廠、15家注塑模具廠、30家元器件分銷商。這種智能存在於各個節點之間的關係中，每天都在自我強化」。

《新華社》指出，高效迭代的背後，是深圳數十年累積的全產業鏈配套能力。

店員為外國顧客介紹有AI功能的商品。（深圳晚報）

深圳華強電子世界管理有限公司副總經理王承珠介紹，目前華強北片區聚集超過1000家中小型設計工作室，設計師扎根寫字樓，日常在市場觀察消費趨勢，取得設計圖後，步行數分鐘即可找齊所需元器件，當天完成打樣及測試，測試通過後便可直接與周邊工廠對接量產。王承珠表示，整個創新閉環全部在周邊數百平方公里範圍內完成。

報道介紹，「長尾現貨採購」亦是這套產業生態的重要競爭力。深圳華強實業股份有限公司總裁汪小紅表示，小微初創團隊進行研發打樣，即使只需要10顆晶片，也能當天取得現貨；中大型企業如果生產線突然需要補充物料，亦毋須等待原廠兩三個月的排產，在華強北當天便可能解決需求。

除了消費電子產業，《新華社》亦將「深圳周期」延伸至人形機器人等未來產業。報道稱，深圳目前已形成從核心零部件到整機研發、從技術攻關到實際應用的完整產業鏈。

華強電子世界。（南都N視頻）

2025年，一段機器人大跳電影《功夫》經典舞蹈的影片曾在網絡引起關注，相關機器人來自深圳眾擎機器人。眾擎機器人創辦人兼董事長趙同陽表示，深圳擁有完善的硬件供應鏈，企業所需的伺服電機、傳感器、控制器等關鍵組件，都能在本地快速匹配到，有助於大幅降低研發成本。

報道列舉多家深圳企業，包括兆威機電的微型驅動系統、匯川技術的伺服系統、地瓜機器人的算力晶片、奧比中光的3D視覺方案，以及速騰聚創的激光雷達等，認為相關企業共同形成深圳機器人產業的核心零部件本土供應體系。

深圳亦正進一步擴大相關產業集聚。前海、寶安片區面積23平方公里的「具身智能港」，目前已聚集超過130家具身智能上下游企業。南山區「機器人谷」則建立「高校+研究院+企業」模式，串聯寶安區精密製造集群、南山區軟件算法資源及前海制度優勢。龍崗區則打造「機器人街區」，集機器人劇場、實驗場及產業園區於一體，並開設全球首家機器人6S店，希望推動大陸機器人企業從「單打獨鬥」轉向「集群共贏」。

深圳市眾擎機器人科技有限公司的工作人員在調試人形機器人。（新華社）

按照《深圳市具身智能機器人技術創新與產業發展行動計劃（2025-2027年）》，深圳提出到2027年，具身智能機器人關聯產業規模達到1000億元人民幣以上，同時將多模態傳感器、仿生靈巧手等列為關鍵技術發展領域。

《新華社》形容，從「深圳速度」到「深圳周期」，概念變化背後反映深圳城市發展邏輯的轉變，即競爭力不再單純體現在建設速度，而是進一步轉向創新、供應鏈配套以及產品快速迭代能力。

綜合開發研究院（中國·深圳）院長劉國宏表示，深圳以技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級催生新質生產力的探索，其價值已超越單一產業集群，為更大範圍的產業轉型升級及未來產業培育，提供可供剖析及具有啟發性的深圳樣本。