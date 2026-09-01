美國炸雞店Church’s Texas Chicken上海開業　顧客冒雨排隊2小時

據《新聞晨報》報道，創立於1952年的美國炸雞品牌Church’s Texas Chicken中國首店（又稱「德克聖堂炸雞」）8月28日於上海吳江路開業，引發排隊熱潮。加上開業當日是雨天，但依舊有許多顧客冒雨排隊超兩個小時。



據店員和現場顧客反饋，目前不同時段的排隊時長普遍在半小到兩個多小時之間。二手平台上，這家炸雞的一塊炸雞售價約為15.9元，一塊炸雞售價15.9元，醬汁售價5元，目前的代排服務標價100到150元（人民幣，下同）不等。



《新聞晨報》報道指，德克聖堂炸雞是美國炸雞巨頭，在中國開店本身就極具話題性。社交平台上，不少美國留學生表示要重溫打卡。首店開業三天後，其大眾點評門店已有了200多條評論，滿分5分目前評分3.4分。

值得一提的是，德克聖堂炸雞在中國的運營商是上海德克聖堂品牌管理有限公司。背後的團隊上海朗行鼎勝品牌管理有限公司則是多個網紅消費品牌如三號椰、樸下隆九、春香檸檸的操盤手，十分擅長製造「排隊王」。

《新聞晨報》報道指，德克聖堂炸雞是美國炸雞巨頭，在中國開店本身就極具話題性。（新聞晨報）

《藍鯨新聞》指出，德克聖堂炸雞首店開業迎來排隊潮一點也不奇怪，重要的是如何應對熱潮和熱潮之後的長期運營。記者從工作人員處瞭解到，目前該店日均單量在800、900左右。因為單量太多，機器一度出現故障需要暫停點單幾個小時。

報道稱，德克聖堂炸雞入華前，中國炸雞賽道已經十分擁擠。這其中，快餐巨頭肯德基、麥當勞、華萊士、德克士等憑借門店和品牌優勢在消費者心中佔據相當地位。炸雞垂類賽道上也跑出了雞柳大人、臨榆炸雞腿等數千家門店的連鎖品牌。而同樣身為美式炸雞代表的Popeyes正在中國市場加速擴張，目前已經擁有近百家門店。

報道稱，德克聖堂炸雞入華前，中國炸雞賽道已經十分擁擠。（新聞晨報）

報道分析，激烈競爭中，不少品牌都在將炸雞產品改良成更符合本土飲食偏好的中式風味，「炸雞們」也在探索高端化、健康化發展。