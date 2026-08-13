有片｜溫州炸雞店員工後廚「摳屁股20秒」不洗手即打包　下場極慘

內地浙江溫州近期傳出離譜的食安事件，有民眾在外送平台的直播「明廚亮灶」中，目擊了1名韓式炸雞店的店員將手伸進褲子「疑似摳屁股」，且過程長達20多秒，後續更在沒有洗手的情況下直接幫顧客打包食物，噁心的畫面曝光後引發軒然大波，也引來相關單位的稽查。



大陸炸雞店員工「摳屁股」 噁心畫面全被錄下

陸媒報導，這起事件發生在浙江溫州的「檸檬隊長韓式炸雞」萬象城店，曝光的畫面中，可以見到1名後廚男員工在備餐期間，突然將右手伸入褲子，並在屁股的位子動作了超過20秒，之後還沒洗手、直接拿起餐夾處理食物。

+ 4

這一幕經由外送平台「明廚亮灶」的直播完整拍下，恰巧目擊全程的民眾立刻在網路上披露此事，引來大量網友的批評

有人表示：

「不敢吃外送了」

「在廚房工作還這麼沒有衛生觀念」



更有人表示：

「隔著螢幕都能聞到味道」

「這樣誰還敢吃外送」



隨著畫面曝光和發酵，外送平台8月12日顯示「檸檬隊長韓式炸雞」萬象城店已經停業，最新消費者評價則停留在8月11日，「檸檬隊長韓式炸雞」的客服人員針對此事回應稱「已要求當事門市停業」。

此外，根據溫州市市場監督管理局工作人員的說法，該單位已對該分店下達行政處罰，並要求銷毀店內全部炸雞產品，並稱「事故根源判定為門市員工缺乏衛生訓練，當事人已被解雇，店家也已關閉停業，經營者正在註銷營業執照」。

延伸閱讀：台中炸雞店員工腳踩雞皮嗨喊「幫它去角質」 網民罵翻店家急致歉

+ 2

延伸閱讀：

明明沒借錢！女子突收法院「貸款未清」通知 竟是個資被冒用

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】