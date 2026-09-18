巨人之旅TOR330︱ 外賣員到世界冠軍　中國越野跑者趙家駒破紀錄

9月16日，中國越野跑者趙家駒以65小時55分22秒的成績率先衝過終點，成為在意大利舉行的國際頂級越野賽事「巨人之旅」（Tor des Géants）越野賽330公里組別冠軍，他並把這個組別的賽道紀錄縮短了13分鐘，成為該組別創辦至今首位登頂的亞洲跑者，也是首位非歐洲選手。



被視為國際越野跑圈最高規格旗艦賽事的「巨人之旅」，賽道全程長達330公里（相當於近8場全程馬拉松），穿越意大利、法國與瑞士三國。選手需翻越25座海拔2000公尺以上的山峰及埡口，累計爬升超過24,000公尺，相當於攀登2.7座珠穆朗瑪峰。

但高和遠不是這項賽事對人最大的挑戰，這場比賽真正的難度在於，如何在長達150小時的限定時間內跑、走、爬、吃、睡、導航，在不眠不休當中管理體能和心理。它是綜合的耐力考驗。

靠打巴掌保持清醒 主動讓出第一再反超 趙家駒感想稱：過程生不如死

賽事期間，趙家駒採用碎片化睡眠策略，數次在補給站僅短暫休息20分鐘即重新出發。在比賽中段約203公里處，他曾面臨體能極限，在團隊建議下主動調整節奏並暫時讓出第一名，藉此重新歸零；憑藉科學的體能分配，他在307公里處重新建立起顯著的領先優勢。

趙家駒在幾天幾夜不眠不休、極度睏倦時，甚至要靠使勁打自己巴掌來維持清醒。直到賽後脫下鞋子，團隊才發現他腳底長了大水泡，但他憑藉強大的信念忍痛完賽。

趙家駒衝過終點線後受訪表示，「感覺生不如死，這是我最後一次跑超過168公里的組別，這是最後一次，以後我不會再跑這種超長距離了，生不如死啊！」

趙家駒好友2021年甘肅馬拉松事故中遇難 「巨人之旅」冠軍曾是兩人夢想

趙家駒此前曾受訪時表示，他喜歡武術，喜歡功夫片中那些大英雄。在成為職業越野跑選手之前，他曾為生計當過外賣員，別人騎電動車送餐，他跑步送餐，用最粗糙的辦法，磨煉出一身好體能。

趙家駒教練在魏彪眼中，趙家駒是一個單純的人，深受中國武俠精神的影響，「他希望成為一名俠客，這個夢想在他骨子裡烙下了深深的印記，能讓他摒棄雜念，給自己加上一層俠者的『buff』」。

除個人信念外，支持趙家駒撐過極限的還有對已故好友梁晶的承諾。梁晶曾是中國頂尖越野跑者，兩人感情深厚，不幸於2021年甘肅馬拉松事故中遇難。教練魏彪透露，奪得「巨人之旅」冠軍正是兩人當年共同打磨的夢想之一，趙家駒以這場勝利實現了對好友的誓言。

專訪亞洲積分最高越野跑者趙家駒｜「往前跑」到底為什麼？

小鎮青年當過外賣員、保安 逆襲成世界冠軍

在被越來越多人「看見」之前，趙家駒是不起眼的小鎮青年，生於貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣平溪鎮離城不遠的一個小山村裏的他，初中即輟學開始四處打工，做過保安，送過外賣，在餐廳當過服務員。從19歲開始接觸馬拉松到2017年專注越野跑，趙家駒的經歷本身就是一個鮮活的「草根逆襲」勵志故事。

趙家駒2022年3月曾出版《往前跑》一書，趙家駒說，「當時也看不清楚未來到底在哪」，「今天往回看，會覺得沒有無用的經歷，那些經歷都在改變着我以後處理問題的辦法和態度，人生的經歷本身就是一筆非常不錯的財富。」

2023年《香港01》曾經專訪趙家駒，當時28歲的趙家駒曾說，跑步已經成為一種最接近理想的自由生活方式。「有的人跑步掙了很多很多錢，然後就不跑了，我跑步也是因為有錢掙，不同的是，他們累了，錢掙得差不多了就不跑了，但我從沒想過什麼時候不跑，錢是生活的基礎，我跑步掙錢是因為我喜歡這樣的生活方式，恰巧這樣的生活方式又能掙到錢。」趙家駒在書的最後寫道，「往前跑吧，跑向那個更喜歡的自己，跑向那個更喜歡的世界。」