浙江男花17元網購空禮盒裝入散裝月餅　成本不到25元做出高檔效果

近日，浙江一男子分享中秋月餅省錢技巧：只需網購空禮盒、散裝月餅，自己動手組裝一下，就能花小錢擁有高檔月餅禮盒。



他還舉例：一套禮盒空盒17元，加上月餅、包裝輔料，總成本不到25元（人民幣，下同）。

近日，浙江一男子發現，只需網購空禮盒、散裝月餅，自己動手組裝一下，就能花小錢擁有高檔月餅禮盒。（抖音@讀嘉新聞）

網友評價：

「20多元包出了100多元的效果。」

「怒省一百多元！」



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艾媒諮詢數據顯示，2025年中國月餅市場規模按年下滑5.9%至282.4億元。另據快消品網監測，2026年中秋前夕，主要門店月餅銷售額按年下滑45.17%，禮盒銷量按年下滑49.04%。500元以上禮盒在常規渠道佔比已跌至2%以內，千元以上高端禮盒銷量按年暴跌76%。與此同時，「自己日常食用」佔比達50.4%，首次超過「送禮」的42.5%。

據媒體評論：此前，節令食品行業曾流行這樣一套行銷邏輯：依靠繁複精美的多層禮盒包裝抬高商品定價。消費者購買月餅、粽子，更多是為滿足人情社交需求，食品本身反而退居其次。

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但這套玩法，正在被消費者親手拆掉。

2023年正式實施的《限制商品過度包裝要求》明確規定，月餅的包裝層數不得超過三層。對於售價高於100元的產品，包裝成本佔售價比例不得超過15%；而售價低於100元的月餅，包裝成本佔比則不得超過20%。這一政策從源頭上堵住了「以包裝抬高價格」的路徑。與此同時，不少消費者也意識到，許多標榜「高端」的禮盒月餅，其內容物與散裝產品相比並無顯著差異，價格高昂往往僅體現在外包裝上。

這不是消費降級，是消費理性化。當消費者開始自己組裝禮盒時，品牌方該醒醒了：與其把成本花在盒子上，不如花在餡料裏；與其研究怎麼把盒子做厚，不如研究怎麼把產品做好。