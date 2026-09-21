中秋節「10大禁忌」一次看！別用手指月亮　女生頭髮不要遮額頭

2026年中秋節落在9月25日，台灣清水孟國際塔羅小孟老師整理中秋節10大禁忌，包含不要手指月亮、男生不拜月、女生不祭灶及避免戶外戲水等。



清水孟國際塔羅小孟老師指出，民間相傳嫦娥升天時帶著兔子到月球相伴搗仙藥，因此中秋節也有兔子節之稱，建議有養兔子的人在中秋前後要溫柔對待兔子。

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依據《燕京歲時記》記載「男不拜月，女不祭灶」，古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，男不拜陰、女不拜陽以免沖煞；男生若拜月容易身體不適或影響睡眠品質。小孟老師認為另一個原因為古代封建時期男女授受不親所產生的禁忌。

在活動與場域方面，中秋受月球引力影響潮汐，海浪較大且易形成瘋狗浪，不宜戲水、到海邊與河邊遊玩，亦應避免晚間戶外游泳，以免對月神不禮貌。此外，中秋節月圓屬陰氣較重的節日，流產或身體虛弱者不宜賞月，賞月時也不宜到榕樹下或陰氣過重的地方。

民俗禁忌方面，民間相傳月球住著吳剛與嫦娥，建議不要直接用手指指著月亮與神明，以免對神明不敬；對於指月亮手指會斷的傳言，小孟老師表示此為謠言。飲食上，吃月餅與水果忌不圓，應避免吃有菱有角的餅，祭拜祖先神明的水果也應盡量選擇圓形代表圓滿。女性則忌頭髮遮額頭，建議將額頭瀏海撩起，象徵讓月神看到元神宮以獲得桃花加持。

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