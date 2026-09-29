旅客搭高鐵裝有百萬珠寶行李箱不翼而飛！驚揭被拿錯險帶入香港

據廣州鐵路警方9月22日通報，近日，一名乘客乘坐高鐵時，攜帶裝有百萬元珠寶的行李箱被另一名旅客錯拿，錯拿行李的旅客因此險些行程受阻。



9月9日中午12時06分許，廣州南開往香港西九龍的G6519次列車剛從福田站開出，乘警林浩洋就接到旅客吳女士求助稱，其裝有數百件玉石的行李箱丟失。「上車後我就把行李箱放在這裏，臨到福田準備下車時不見了。」在6號車廂大件行李處，吳女士焦急地向乘警和列車長確定事發地點。

高鐵乘警接到旅客吳女士求助稱，其裝有數百件玉石的行李箱丟失。（深圳衛視）

經了解，吳女士是做珠寶生意的，此次出行是帶着剛採購的玉石回深圳售賣，箱內玉石價值總計超百萬元人民幣。

林警官和車班人員開展尋查，很快在5號車廂大件行李架上發現一隻尺寸、外觀高度相似的灰色行李箱。

閉路電視顯示，該行李箱是06車廂一名白衣女子的，其在下車時拿走的卻是吳女士的行李箱。根據過往經驗，林警官判斷這可能是發生了錯拿。

經查詢得知，白衣女子為購買深圳北站中轉前往香港西九龍站聯程票的李女士。G6519次停靠深圳北站時，李女士錯將吳女士的行李箱帶走，前往下一車次。

後來發現，李女士錯將6號車廂大件行李架上吳女士的行李箱帶走，前往下一車次。（深圳衛視）

此時G6519次列車已經抵達香港西九龍站，因通訊信號問題，林警官一時間無法與李女士取得聯繫。林警官火速前往抵達大廳，在香港西九龍站派出所和邊檢民警的指引下，12時40分在西九龍站口岸內地查驗區找到了錯拿行李箱的李女士。

「是你嗎？」

「對對對，是我，我拿錯了。」



待林警官趕到，說明來意，李女士眼前一亮。原來，其在通過內地查驗區時，因行李箱攜帶大量玉石被海關截停查驗，這才發現自己拿錯行李，正在焦急解釋。海關工作人員對此將信將疑，直到林警官出現，才證明是一場「烏龍」事件。

經過溝通，李女士與林警官一同返回深圳北站交換行李。

圖為錯拿的行李箱，箱內玉石價值總計超百萬元人民幣。（深圳衛視）

鐵警提醒：

中秋、國慶假期臨近，出行旅客流量大、同款行李箱較多，廣大旅客上下車時務必耐心核對行李外觀、標識，仔細檢查隨身物品，避免因匆忙趕路錯拿、遺失行李。如遇財物遺失、錯拿等情況，切勿慌張，可第一時間與身邊的工作人員取得聯繫。

