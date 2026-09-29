歷經30次電療　9歲女童確診腦瘤僅8個月　中秋節病逝體重剩17公斤

中秋節本是家家戶戶團圓的日子，但當天卻傳出天人永隔的噩耗。中國一名9歲女童木木今年1月出現流口水、吞嚥困難及走路不穩等情況，經檢查確診罹患瀰漫性腦幹膠質瘤，歷經30次放射治療，最終仍在確診8個月後離世，去世時體重僅剩17公斤。



9歲女童流口水、走路不穩確診腦瘤 醫嘆「此病無法根治」

中國一名9歲女童木木罹患瀰漫性腦幹膠質瘤，歷經30次放射治療，最終仍在確診8個月後離世。（抖音@九派新聞）

根據內媒《九派新聞》報導，木木今年1月出現流口水、喝水嗆咳、吞嚥困難和眼睛斜視等症狀，後來又發現走路不穩，家屬連忙帶她前往醫院檢查，最終診斷罹患瀰漫性腦幹膠質瘤。

9歲女童罹患腦瘤不幸病逝▼▼▼

家屬帶著木木到了貴陽、重慶等醫院檢查，尋找一絲希望，但檢查結果仍同樣如此，當時醫生就曾委婉表示，此病無法根治，最長僅能活1至2年，若不治療最多只有3個月，建議家屬帶木木出去玩、吃美食，不要讓孩子承受過多折騰。

女童確診僅8個月「中秋節當天離世」 去世時體重僅剩17公斤

隨著時間流逝，木木的病情不斷加重，開始無法自行走路，連話都沒辦法說，一吃東西就會吐。其母親則透露，家中經濟條件不好，一直負債，木木生病的消息傳出後，許多網友及親友們紛紛在募捐平台捐助善款，後續醫生又安排了30次放射治療，但也只能緩解。

9月24日，木木開始陷入昏睡，沒想到隔天就去世，離世時體重只剩下17公斤。（抖音@九派新聞）

直到9月24日，木木開始陷入昏睡，沒想到隔天就去世，離世時體重只剩下17公斤。她從確診到離世僅有8個月的時間，其母親悲痛欲絕，連火化都不敢去看，只能抱著女兒生前穿的衣服，「感覺上面還有女兒的味道，好像女兒還在身邊一樣。」

母悲憶「女兒生前寫字歪歪扭扭」：生病後每天都當最後一天過

木木母親回憶，女兒本來是個活潑、乖巧懂事的孩子，後來因為神經壓迫，寫字都歪歪扭扭，「我那時候不懂，我說妳怎麼最近寫字這麼醜？她也不說話，因為木木也不知道為什麼會這樣子了。」她說，女兒生病時把每一天都當最後一天過，她擔心以後腦子會記不清很多東西，所以木木的治療過程也會全程記錄，如此一來以後隨時打開手機，就能夠記得女兒的樣子。

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