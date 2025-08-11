6歲女童內地酒店兒童泳池不幸溺斃！媽媽全程在旁　水深不到膝蓋

7月27日，雲南省西雙版納傣族自治州應急管理局官方公眾號發布的工作動態中，披露了一則事故訊息，稱該局副局長帶隊在景洪市應急管理局指導，調查景洪曼弄楓西雙版納玖衡酒店管理有限公司「7·18」一般淹溺事故。「這是事發二十多天以來，我們看到的唯一官方通報。」



鄭峰近日接受記者採訪時說，死者是他剛滿6歲的女兒悦悦，溺斃於不到她膝蓋深的酒店温泉水寨戲水池。

西雙版納玖沐雨林項目（羊城晚報）

事故發生的兒童水寨水深僅及成人小腿。（羊城晚報）

無救生員 媽媽就在身旁卻救不出愛女（點圖放大看相關報道）：

+ 23

7月18日下午，悦悦父母所在旅行團結束為期6天的行程，再次返回第一日入住的酒店。只等最後一晚的歡送會結束，便可於第二天啟程回家。這是鄭峰一家四口第一次遠途旅行，也成了最後一次。

事故發生時，悦悦的母親林靜全程陪護在側，第一時間衝進水池，卻根本救不出被回水管牢牢吸住的孩子。

一般摔倒絕不至於如此危險。

林靜事後仔細回憶，回水管在水池中央底部，周圍沒有關於回水口的提示，水管上方格柵蓋板已經破碎，現場沒有救生員：

每一個環節都存在明顯的安全管理漏洞。

記者致電景洪市應急管理局局長，對方表示，前期調查取證工作基本完成，目前正在進行審查分析，按照相關條例規定，會在事故發生後60日內公示調查報告。

7月18日晚18點左右，悦悦在水寨裏玩耍時認識了兩個小朋友，原本媽媽已經叫她上岸，打算去參加當晚的結營晚會，但孩子說想再玩一會兒，媽媽便應允了。孩子父親鄭峰表示：「當時媽媽在岸邊看着，她在水裏玩得很開心。」然而沒過多久，當媽媽再次抬眼望向水中時，卻只看到那兩個新朋友，唯獨不見悦悦的身影。

媽媽發現，悦悦身上那件顏色鮮豔的碎花連體泳衣，正隱約出現在兩個小女孩身旁的水下——悦悦的身體呈後仰狀態沉在水裏。起初，媽媽以為孩子只是不小心滑倒了，便立刻下水想扶她起來，可當她伸手去拉時，卻發現根本拉不動。仔細一看才驚覺，悦悦的左腿深深陷進了一個水管裏。

媽媽急忙抱住悦悦的身體，一邊拼命想把孩子的口鼻托出水面讓她能呼吸，一邊使勁兒想將孩子的身體從水管中拔出來。但讓她絕望的是，無論怎麼努力，不僅無法讓悦悦的口鼻露出水面，孩子的身體更是被牢牢卡住，卡住的位置一直到大腿根部，連一部分臀部都被水管吸住了。

【延伸閱讀】男童內地游泳池遇溺掙扎1分鐘無人救 體力透支沉入水底身亡（點圖放大瀏覽，慎入）：

+ 13

據鄭峰介紹，由於兒童水寨現場既無救生員值守，也無安全管理員在場，悦悦媽媽情急之下，急忙讓兩個小朋友幫忙去叫人。其中一個小女孩朝着戶外泳池的方向跑去呼救：

可彼時正值晚餐時間，戶外泳池配備的救生員被換出去吃飯了。

過了幾分鐘，一名身穿藍色制服的工作人員前來施救。他與林靜合力，依舊無法將孩子從水中救出。為了讓孩子口鼻露出水面呼吸，他又嘗試徒手擰開排水口閥門，以降低水位，但操作許久都未成功，於是又去跑出去搬救兵。幾分鐘後，第二名工作人員趕到現場，同樣試圖徒手扳動閥門，再次失敗。此時，陸續有其他遊客加入施救。除林靜外，還有四名成年人一起用力拖拽，但孩子仍被排水管牢牢吸住。

鄭峰表示，當晚18時38分左右，温泉區域的收銀員尹某來到現場，給出清晰指引，才成功關閉回水泵。最後，四名成年人合力將悦悦拉出水面，那時孩子已經失去意識。悦悦被救上岸後，有人開始給她做急救，林靜這時才發現，女兒左腿佈滿青紫瘀痕，膝蓋被割傷，下體流血不止。她找人要剪刀剪開衣服，才發現孩子大腿根部已經血肉模糊。

鄭峰提供的醫院病程記錄顯示，悦悦當天19時19分由120送入醫院，入院時已經喪失意識，無自主呼吸。20時32分，經搶救無效死亡。死亡診斷為溺水、呼吸心跳驟停。鄭峰稱，法醫在檢查時發現，悦悦的腿部有明顯的硬物嵌入割傷，而由於水管內壁是平滑的，這些傷口顯然是由碎裂的格柵造成的。

【延伸閱讀】廣東4歲女童泳池遇溺瘋狂掙扎求生 媽媽埋頭吃飯盒發現時已溺斃（點圖放大瀏覽）：

+ 21

現場沒有救生員？

「兒童水寨現場沒有救生員或安全管理員。」林靜記得很清楚，只是在路過戶外戲水池時見到過安全員，對方提醒她「沒帶泳帽不能下水游泳」。水寨附近只有一塊「温馨提示」的牌子，寫明該設施僅供2至8歲兒童遊玩，建議家長在場照看，以確保安全。

在兒童水寨周圍，鄭峰找到三個不同位置的攝像頭，其中一個正對事發現場。他想確認孩子溺水時間究竟多久，為什麼監控遲遲沒有發現異常。然而，他從酒店温泉管理處經理那得到的回覆是「沒有攝像頭」，對方稱公司不要求該區域做攝像頭覆蓋。

林靜說，她事後詢問得知，那個徒手無法擰動的閥門需要用專門配置的扳手，而先後兩名到場的工作人員並不熟悉水寨回水泵操作，以致錯過黃金搶救時機。孩子被救上岸後，還是在圍觀遊客幫助下，才打了120叫救護車。

鄭峰告訴記者，女兒悦悦從三歲半開始接觸戶外運動，尤其喜歡自然探險，這次來西雙版納旅行也選擇了她喜歡的雨林穿越、茶山徒步等路線。女兒身高1米25，比同齡孩子壯實，水性不差。

被回水泵管道卡住這種意外，不是孩子或家長所能主觀避免的。

為確認回水管道的風險，鄭峰事後在現場反覆檢查。那是一個直徑27厘米、深95厘米的水管，內壁光滑，在無水情況下，他都能將一條腿順利滑進管道。正常情況下，圓形管口上方有一個方形格柵蓋網，塑料質地，容易脆化損壞。事後，警方撿走了一些蓋網殘片作為證據，鄭峰再次回到現場檢查時，已經不見任何殘留。他迫切想要求證：這些格柵蓋網的品質是否合格，為什麼沒有及時檢查、排除風險？

針對鄭峰提出的安全管理漏洞，温泉區運營公司一位副經理回應記者，從水寨向外望，目測5米，有值守人員的工作亭，當天工作人員在聽到有小朋友呼救後，第一時間到兒童水寨區域，採取了相關急救措施，並撥打了120叫救護車。此外，温泉區每天中午12點開始營業前都會例行檢查，「蓋網在那時應是完好的」，但檢查細緻程度如何，要等官方調查結果。

事故發生時，這位副經理不在場，但她事後詢問，首先趕到現場的工作人員已經徒手擰開了排水閥，在關閉回水泵後，尹某才到現場。尹某系温泉部的一位主管，幾乎全程見證了現場救援，後又協助悦悦父母辦完了後事。這位副經理也曾陪同在殯儀館守靈，還曾應死者家屬要求，找人為孩子繪製畫像。她坦言，温泉經營公司對該承擔的責任「不推脱、不逃避」，但要依據官方給出的認定結果。

針對温泉運營方與悦悦父母表述的矛盾之處，景洪市應急管理局局長對記者表示，以調查結果為準。他補充，事故發生後，當地組織了包括應急管理局、市場監管局、文化和旅遊局、檢察院等十餘個部門聯合的調查組，事涉水上設施安全管理等專業問題，事故定性需要嚴謹的責任分析，還會請法務、第三方安全評估等部門參與，會在法定時間內公示結果。

據兒童水寨的這名工作人員介紹，「玖沐曼泉 SPA」是從另一家公司手上接過來的經營項目，與戴斯温德姆酒店為合作關係，雙方獨立運營，酒店客人前來享受服務實際上也是付費的。兒童水寨日常水深約30厘米，僅及成人小腿位置，此前從未發生過類似安全事故；至於監控問題，是因上一家公司撤場時未移交相關部件，導致無法正常使用。另外，也沒有文件強制要求這片區域必須安裝監控，涉及到客人的隱私。

8月8日，就悦悦溺亡事件，西雙版納景洪雨林公園戴斯温德姆酒店工作人員向記者解釋稱，酒店與温泉分屬兩家獨立運營的公司，此次出事的兒童水寨位於温泉區域內，酒店與温泉方僅為合作關係。該工作人員同時表示，事發後酒店出於人道主義已墊付相關費用，目前當地政府部門已成立工作小組，正對事件展開調查。

事發當晚相關部門已成立調查組，場所也已全面停業至今，「我們一直積極配合調查，絕不推諉責任，始終在與家屬保持溝通」。事發後第三天，家屬曾與警方一同到現場進行模擬測試，孩子父親還親自下場試驗。

「在動態系統和排水系統全部開啟的情況下，並未出現卡住的情況。可能是『大杯子套小杯子』 —— 當身體與管道形成這種嵌套時，可能會產生抽真空效應，進而身體被吸附卡住。」兒童水寨的工作人員認為。該場所相關負責人已於7日晚間趕赴上海，與家屬溝通相關事宜。

這起淹溺事故屬於公共安全範疇，其嚴重性不容忽視，亟需社會各界予以高度重視和廣泛關注。希望通過對事故的徹查與反思，避免類似的悲劇重演。

鄭峰表示，從消費者角度出發，他們與酒店存在直接交易關係，因此涉事酒店理應承擔主要責任；與此同時，與其簽訂合同的旅行社失察，同樣難辭其咎。「兒童水寨」 等戲水池的安全問題事關重大，其嚴重性不容小覷，希望類似悲劇不再重演。