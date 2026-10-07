上海33歲男教師泰國失聯　疑曾遭禁錮酒店　駐泰使館：已安全回國

日前，一名33歲的上海男音樂老師在泰國失聯並疑似遭禁錮，引發關注。據新華社最新消息，10月7日中國駐泰國大使館發言人表示，該男教師已於近日安全返回上海。



據此前報道，該名33歲的王某（據尋人啟事及校方資料為王棋）為上海某國際雙語學校的音樂教師，他於9月24日下班後在未告知親友的情況下，獨自搭乘晚機飛往泰國曼谷。

上海一名33歲學男教師王某，於9月24日飛往泰國曼谷後突然失聯。（新京報）

9月25日傍晚，親友仍能與王某通過微信聯絡，隨後電話關機徹底失聯。9月28日中秋假期結束後，王某工作的校方發現其未有準時返校，聯絡家屬後才驚覺其在泰國失蹤。家屬隨即向上海警方報警，網上也出現尋人啟事，甚至傳出其手機IP定位曾兩度出現在緬甸克倫邦南部的消息。

事件引發關注後，據台灣《民視新聞網》報道，曾有台灣民眾於10月1日在曼谷一家酒店大堂偶遇一名神情慌張、全身發抖的男子，對方聲稱被困房間數天並被強行餵食違禁藥物，請求協助叫救護車。有內地網民比對特徵後，懷疑該名男子是失聯的王某。不過這一信息並未獲泰國警方及中國大使館確認。

上海一名33歲學男教師王某，於9月24日飛往泰國曼谷後突然失聯。（新京報）

上海一名33歲學男教師王某，於9月24日飛往泰國曼谷後突然失聯。（新京報）

此後10月2日，中國駐泰國大使館表示已接到相關求助並向泰國警方通報，敦促儘快查明下落。

中國駐泰國大使館今日（7日）確認，王某已安全返回上海，並再次鄭重提醒赴泰中國公民，應切實提高風險防範意識，切勿輕信高薪招聘許諾及非正規途徑的商業項目邀約。使館呼籲民眾應仔細核實陌生人或熟人邀約的動機，切勿盲目衝動，以免令家人親屬擔憂牽掛。