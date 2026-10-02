上海33歲男教師泰國失聯　疑在酒店遭禁錮餵違禁品向台旅客求助

上海一名33歲學男教師王某，於9月24日飛往泰國曼谷後突然失聯。10月1日，有台灣網民稱在曼谷酒店大堂偶遇一名來自上海的男子，對方聲稱遭人禁錮多日並強行餵食違禁品，有網民懷疑該名受害男子正是失蹤多日的上海教師。



10月2日，中國駐泰國大使館表示，已接收到上海音樂教師在泰國曼谷失聯的求助，向泰國警方通報情況，已敦促緊急查明男教師下落，目前案件正在偵辦中。



上海一名33歲學男教師王某，於9月24日飛往泰國曼谷後突然失聯。（新京報）

上海一名33歲學男教師王某，於9月24日飛往泰國曼谷後突然失聯。（新京報）

上海一名33歲學男教師王某，於9月24日飛往泰國曼谷後突然失聯。（新京報）

據《紅星新聞》報道，10月1日有網民在社交平台發佈緊急尋人啟事，指其33歲親友王某為上海某學校的音樂教師。王某於9月24日下班後在未告知親友的情況下，獨自搭乘晚機飛往泰國曼谷。翌日（25日）中秋節傍晚，王某仍透過微信向親友聯絡，之後電話便突然關機，徹底失聯。

直到9月28日中秋假期結束，校方見王某未有準時返校上班，聯絡其家屬後，才得知王某在泰國失蹤。家屬隨即向上海警方報警求助，校方亦表示正全力配合警方立案偵查。

10月1日有網民在社交平台發佈緊急尋人啟事。（互聯網圖片）

有網民自稱是王某高中同學，發佈尋人啟事並指王某手機IP出現在緬甸。（互聯網圖片）

據網上消息，有網民自稱是王某高中同學，發佈尋人啟事並指王某手機IP出現在緬甸。

就在尋人啟事引發熱議之際，據台灣《民視新聞網》報道，一名台灣網民於10月1日發文，透露在曼谷入住的酒店大堂外遇到一名狀態異常的男子。該男子全身發抖、神情慌張，先以英語詢問她是否中國人，得知她是台灣人後，隨即表明自己來自上海，請求她幫忙呼叫救護車送院。

該男子向台灣網民透露，自己被困在房間內數天，期間更被人強行餵食違禁藥物。多名內地網民比對照片與特徵後，懷疑該男子正是失聯多日的上海男教師。據發帖的台灣網民透露，之後有酒店職員幫忙叫車送醫，但後來到場的是的士，並不確定酒店是否有報警，另外也不敢確定該男子就是上海失蹤男教師。

10月2日，中國駐泰國大使館表示，已接收到上海音樂教師在泰國曼谷失聯的求助。（微博圖片）

據新華社消息，中國駐泰國大使館2日表示，已接到有關上海一名音樂教師上周在泰國曼谷失聯的求助，已向泰國警方通報情況。當事人親屬委託人已在泰國報警，使館已敦促泰國警方盡快查明當事人下落，目前案件正在偵辦中。