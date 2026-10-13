Canada Goose寧波拍廣告遺留大量垃圾　遭曝光急道歉承諾淨山1年

10月12日，有網友發帖稱，在浙江寧波北崙福泉山看到了加拿大鵝（Canada Goose）外拍劇組留下的一大堆垃圾，引發熱議。



同日晚間，加拿大鵝公開致歉稱，「攝製團隊已返回現場，對相關區域完成全面清理。」南都N視頻記者注意到，加拿大鵝此前曾因虛假宣傳被罰45萬，品牌曾公開發文稱不斷推進可持續發展戰略，「守護自然，為理想而行動」。

Canada Goose在浙江寧波北侖福泉山看到了加拿大鵝外拍劇組留下的一大堆垃圾，引發熱議。（抖音@褲子CRUZ）

Canada Goose劇組拍攝留下的道具、文件、盒飯等：

該網友在社交平台發布視頻稱，其在北崙福泉山發現了加拿大鵝劇組拍攝留下的道具、文件、盒飯等，「山裏面到處都是這個垃圾，地上亂丟」 ，「不知道是不是劇組的盒飯」。

12日晚間，加拿大鵝回應稱：

已關注到寧波北侖福泉山拍攝現場的環境清理問題，對於拍攝結束後，合作攝製團隊未能妥善清理、遺留垃圾並對周邊自然環境造成影響，我們深表歉意。獲悉相關情況後，品牌第一時間與合作攝製團隊溝通，攝製團隊已返回現場，對相關區域完成全面清理，並開展了淨山行動。

加拿大鵝方面稱，「為持續維護當地環境，在品牌的要求下，合作攝製團隊承諾於2026年10月17日至2027年10月30日期間，每周六安排工作人員前往寧波北崙福泉山對相關區域進行垃圾巡查與清理，並持續記錄清理工作情況。」

【延伸閲讀】貴州鐘乳石洞驚見「幾十米高垃圾山」 拍片者：這個地方全是糞便（點擊放大瀏覽）

+ 39

南都記者檢索發現，加拿大鵝此前曾因虛假宣傳被處罰。上海市黃浦區市場監督管理局2021年6月24日公布的行政處罰決定書顯示，「CANADA GOOSE官方旗艦店」發布「所有羽絨混合材料均含有Hutterite羽絨，這是優良且最保暖的加拿大羽絨」的文字內容。經查，在禽鳥品種相同的情況下，羽絨的品質和禽鳥的成熟度有關，和產地、氣候無關。當事人強調「Hutterite」產地來彰顯羽絨的保暖性無事實依據。

加拿大鵝此前曾因虛假宣傳被處罰。（IG@canadagoose）

此外，當事人所銷售的大部分商品並非使用了保溫性能更加出色的高蓬鬆度鵝絨，而是使用了蓬鬆度較低的鴨絨（蓬鬆度625的鴨絨產品佔所有產品的69%）。相關宣傳內容與實際情況不符，構成虛假廣告行為。上海市黃浦區市場監管局責令當事人停止發布違法廣告，並罰款人民幣450000元整。

南都記者注意到，早在2021年，加拿大鵝曾公開發文稱，品牌不斷推進可持續發展戰略，「守護自然，為理想而行動」。據加拿大鵝《2026財年影響報告》，「在2026財年，加拿大鵝將全球保修廢棄物100%從垃圾填埋場轉移出來，並制定了氣候行動、透明度和可持續發展方面的新優先事項。」